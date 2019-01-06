桃機2018旅運量爆表！創新高數字曝光　「擠進全球前50大機場」

▲桃園機場去年旅運量創新高，擠進全球前50大機場。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場2018年旅客運量再創新高，根據移民署確切的統計資料，2018年旅客運量達到4,653萬人次，較前一年成長3.69%，根據國際機場協會2017年統計資料，全球超過5萬座機場中，僅有約50座的機場年旅運量達到4,000萬人次，桃園機場4,653萬的年旅運量代表已晉身全球前50大機場之列，屬於機場界的大聯盟成員。

桃機公司分析運量持續成長原因，除低成本航空蓬勃發展，運量較前一年成長91萬人次，成長率達12.05%外，政府新南向政策也挹注了南向國家（含東南亞、南亞、紐、澳等國）達9.84%的成長率，客運量較前一年增加101萬人次；而2018年來自中國大陸的旅客人次為803萬人次，成長1.91%。

▲桃園機場去年旅客量4650萬人次，積極推動第二航廈擴建、第三航廈興建工程。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

交通部代理部長王國材指出，全球機場5萬座，每年4000萬人次以上的只有50座，桃園機場去年旅客量4650萬人次，較前年4488萬人次成長約3.6%。桃機已是大聯盟球隊，下一步希望進入季後賽！

▲▼桃機增設自助行李託運櫃台，加強旅客通關速度。（圖／桃機提供）

為因應旅客運量的持續成長，機場公司除積極進行第二航廈擴建及推動第三航廈建設外，也將加速推動自助報到、增設強化通關設施等相關作為，為持續成長的旅客運量做好準備，提供旅客更好的出入境與機場服務品質。

人次（萬） 成長率（%）

總旅客人次 4,653萬 3.69%

中國大陸 803萬 1.91%

新南向國家 1,132萬 9.84%

低成本航空 849萬 12.05%

