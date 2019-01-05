作品遭抄襲還被嗆！漫畫家蕭言中火大提告　行銷專家需賠300萬還得坐牢

突發中心／新北報導

漫畫家蕭言中於2015年指控「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」的臉書粉絲團，抄襲他的漫畫作品，但記者會後這家業者在臉書上發表聲明，反控蕭言中沒經過求證就開記者會，已經嚴重影響公司名譽。蕭言中火大按鈴申告，控訴對方違反著作權法。民事部分，抄襲者（自稱行銷專家的賈釗）要賠蕭300萬；智慧財產法院日前判賈有期徒刑6個月，每日得易科罰金2000元，共得易科36萬元，仍可上訴。

▲漫畫家蕭言中。（圖／記者周之鼎攝）

蕭言中表示，由於自己沒有臉書帳號，是友人告知，自己在2013年北京展出的「Moment」個人展創作，被一名自稱行銷專家的賈釗抄襲，創作被上傳到「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」臉書專頁。

起初蕭言中請友人代為轉告，請其撤下類似圖樣就好，竟反被麵包店駁斥，並揚言對蕭的友人和指責他們的粉絲提告。幾次溝通無果，加上對方毫無悔改之意，蕭決心請漫畫公會代為提告。

台北市漫畫工會理事長鍾孟舜表示，除了圖樣線條極度相似外，連蕭言中200字的創作理念都被稍做修改後成為對方創作理念，現場並展示對應的圖素與文字，的確可以看出兩者有極度相似之處，文字部分更是很明顯的被稍做修改後就冠為抄襲者自己的理念。希望藉此事件捍衛漫畫著作權的立場。

兩者之間到底有多像？聲援蕭言中的漫畫工會製作對比圖，先比左上角圖案，被指控抄襲的作品幾乎只在塗鴉上加了翅膀，而狗的圖案結構也很雷同。

賈釗上訴辯稱，曾與蕭言中合作，獲得其授權行銷，至於2015年在「Angel Talk法國軟式麵包店」所販售的商品與蕭的作品並沒有關係，而且該店臉書粉絲團張貼的圖片，是在推廣行銷蕭言中作品。他誤認與蕭仍有合作關係才改作。



目前民事部分判賈須賠償蕭300萬元，而臉書粉絲團的所有權人畢女，須連帶賠償其中的30萬元，目前上訴二審中；刑事部分，智慧財產法院日前改判賈有期徒刑6個月，可易科罰金36萬元，可上訴。

▼台北市漫畫工會理事長鍾孟舜。（圖／記者周之鼎攝）