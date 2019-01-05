　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

作品遭抄襲還被嗆！漫畫家蕭言中火大提告　行銷專家需賠300萬還得坐牢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／新北報導

漫畫家蕭言中於2015年指控「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」的臉書粉絲團，抄襲他的漫畫作品，但記者會後這家業者在臉書上發表聲明，反控蕭言中沒經過求證就開記者會，已經嚴重影響公司名譽。蕭言中火大按鈴申告，控訴對方違反著作權法。民事部分，抄襲者（自稱行銷專家的賈釗）要賠蕭300萬；智慧財產法院日前判賈有期徒刑6個月，每日得易科罰金2000元，共得易科36萬元，仍可上訴。

▲▼漫畫家蕭言中、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜。（圖／記者周之鼎攝）

▲漫畫家蕭言中。（圖／記者周之鼎攝）

蕭言中表示，由於自己沒有臉書帳號，是友人告知，自己在2013年北京展出的「Moment」個人展創作，被一名自稱行銷專家的賈釗抄襲，創作被上傳到「Angel TALK 法國軟麵包專賣店」臉書專頁。

起初蕭言中請友人代為轉告，請其撤下類似圖樣就好，竟反被麵包店駁斥，並揚言對蕭的友人和指責他們的粉絲提告。幾次溝通無果，加上對方毫無悔改之意，蕭決心請漫畫公會代為提告。

台北市漫畫工會理事長鍾孟舜表示，除了圖樣線條極度相似外，連蕭言中200字的創作理念都被稍做修改後成為對方創作理念，現場並展示對應的圖素與文字，的確可以看出兩者有極度相似之處，文字部分更是很明顯的被稍做修改後就冠為抄襲者自己的理念。希望藉此事件捍衛漫畫著作權的立場。

兩者之間到底有多像？聲援蕭言中的漫畫工會製作對比圖，先比左上角圖案，被指控抄襲的作品幾乎只在塗鴉上加了翅膀，而狗的圖案結構也很雷同。

▲▼漫畫家蕭言中、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜。（圖／記者周之鼎攝）

賈釗上訴辯稱，曾與蕭言中合作，獲得其授權行銷，至於2015年在「Angel Talk法國軟式麵包店」所販售的商品與蕭的作品並沒有關係，而且該店臉書粉絲團張貼的圖片，是在推廣行銷蕭言中作品。他誤認與蕭仍有合作關係才改作。


目前民事部分判賈須賠償蕭300萬元，而臉書粉絲團的所有權人畢女，須連帶賠償其中的30萬元，目前上訴二審中；刑事部分，智慧財產法院日前改判賈有期徒刑6個月，可易科罰金36萬元，可上訴。

▼台北市漫畫工會理事長鍾孟舜。（圖／記者周之鼎攝）

▲▼漫畫家蕭言中、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜。（圖／記者周之鼎攝）

ET快訊
7歲童離奇失蹤　母驚爆：早埋在動物園後山
《水行俠》被踢出10強！溫子仁轟奧斯卡評審：真他X恥辱

關鍵字：蕭言中,漫畫家,抄襲,幹話,行銷專家,賈釗

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「綑綁母女脫衣」主嫌抓到了！竟是老友　供稱：欠10多萬才下手

新北2淫賊闖空門見母女返家　綑綁猥褻6小時還強拍裸照

影／6小時不斷電性愛！土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　主辦人下場出爐

「兩個不要懷疑」遭批賣台　韓國瑜：只因為選輸？不要針對我

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早埋在動物園後山

影／小貨車會車不慎翻入10米深山谷　車內夫妻1死1重傷

作品遭抄襲還被嗆！漫畫家蕭言中火大提告　行銷專家需賠300萬還得坐牢

檢舉獎金第2日　逃逸越南觀光客找回3人還有105人在逃

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早埋在動物園後山

影／小貨車會車不慎翻入10米深山谷　車內夫妻1死1重傷

作品遭抄襲還被嗆！漫畫家蕭言中火大提告　行銷專家需賠300萬還得坐牢

檢舉獎金第2日　逃逸越南觀光客找回3人還有105人在逃

「老婆腳太厚要裱框留念」　成品讓網友激推「這就是真愛阿！」

921救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公墓　警帶回一人釐清案情

14歲少女逃家投靠網友　指控4男輪流性侵還3P…這個原因判無罪

影／高雄保警轟加班費打7折　基層怒：沒加班費，有錢裝電梯冷氣

影／機車過彎「撞進檳榔攤」釀3傷　騎士噴飛「消失30分」重傷

當兵被鬼壓床！中壢哥半身僵硬「吐舌72hr」　乩童一看嚇壞：太凶拔不掉

獨／網友暴動了　捕獲野生仙氣女警「簡嫚書」釣出仙女三姐妹

7歲童離奇失蹤 　母驚爆：早埋在動物園後山

金門防疫戰／大陸瘟豬海漂搶灘　畜場「酵素水+酒糟」餵食抗敵

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹頭」萌翻　網驚呆：妳18歲？

鏡架竟然是小櫻的夢之杖　《庫洛魔法使》出眼鏡超酷

MAMAMOO頌樂外套打開東、西半球全露　「勾耳後短髮」辣翻

濃濃的奶香味　這2家香港蛋塔名店台灣都吃得到

傳陸修俄航母換關鍵技術　改善「軍艦＋電磁砲」動力

啃辣椒果腹…失明浪浪被車撞凹頭骨→安靜甜睡人類懷抱

鄧紫棋再創百萬紀錄....超狂　連美國YouTube總部都關注

社會熱門新聞

BMW跑車闖國中狂飆甩尾　車主..

菜販為了塑膠袋推倒老翁害摔死！

即／母女遭綑綁脫衣主嫌落網！　..

2匪扒光母女綑綁　辱6小時拍裸..

婚禮主唱小三　63字聲明道歉

雙煞闖屋劫財劫色　1嫌犯落網

即／救難隊成員「遭撕票」　埋屍..

土城9男「無奈」被2阿姨榨乾　..

搶完銀行　元大匪自爆：去看五月..

救難英雄疑陷「粉紅死劫」埋屍公..

「最驚恐一夜」母女遭拍裸照辱6..

錯抓元大搶匪　無辜男揚言告警

2淫賊闖空門猥褻　盜用手機騙女..

爭產曝父親綠帽　他一毛都拿不到

更多熱門

相關新聞

行銷創意專家　潘恆旭接觀光局長

準高雄市長韓國瑜上任後，就宣示要帶頭拚經濟，其中有一項就是全力推銷高雄觀光，所以觀光局長這個位置就相當重要，目前接掌高雄觀光局長的人選曝光，就是陪著韓國瑜一路打選戰，成功翻轉高雄關鍵人物之一，也是熟知網路行銷的潘恆旭出任。

《賢者如星》作者依歡動漫節登場

PCHOME告蝦皮抄襲商標　檢不起訴

製造商控抄襲　歐盟：味覺不受版權保護

小三內衣掛陽台又貼名牌　人夫還講幹話被告

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

JENNIE爆出戀情後首露面！

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面