　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

全台第一道曙光　元旦三仙台迎曙光　許願桶為你逐夢傳遞祝福

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲據中央氣象局預測本島最早日出在台東成功鎮三仙台，時間為凌晨6點35分，東管處邀請大家一起來三仙台許下願望 實現夢想。（圖／東管處提供，下同）

據中央氣象局預測本島最早日出在台東成功鎮三仙台，時間為凌晨6點35分，東管處邀請大家一起來三仙台許下願望 實現夢想。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

據中央氣象局預測本島最早元旦日出在台東成功鎮三仙台，時間為凌晨6點35分，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處邀請大家一起來三仙台逐夢，許下願望 實現夢想。

今年三仙台不只是迎曙光活動，東管處為提升三仙台旅遊價值，將打造三仙台島為「許願島」，與中華郵政股份有限公司合作設計｢全台首座無人島許願郵筒｣-「太陽寶寶」許願郵筒，並在2019年元旦當天7:40啟用，陪伴來到許願島的遊客迎接新希望。

活動當天現場將準備4,000張限量明信片供遊客索取，只要在迎完曙光可漫步八拱橋至三仙台島許願郵筒投遞即可免郵資，透過手寫的溫度由東管處協助傳遞祝福。

從1月1日凌晨4點開始，東管處安排精彩的「曙光音樂會」，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出，陪伴大家一起迎接2019年第一道曙光，現場準備多達6百份獎項，只要加入活動粉絲專業按讚可獲得抽獎券，就有機會可抽中立榮假期等大獎、以及憑發票1張即可兌換限量曙光明信片。

為響應環保愛護地球，東管處鼓勵遊客在台東市區跨年完可至台東轉運站搭乘接駁車，來回優惠票價僅100元，還可拿到50元市集折價券，攜帶環保餐具在市集消費還可以抵用5元。

東管處除為民眾準備限量明信片外，同時提供400份限量許願袋，民眾可透過參與環保愛地球系列活動-「元旦淨灘」及「給寄居蟹一個家」兌換，為自己和親友許下願望‧實現夢想。

▲據中央氣象局預測本島最早日出在台東成功鎮三仙台，時間為凌晨6點35分，東管處邀請大家一起來三仙台許下願望 實現夢想。（圖／東管處提供，下同）

觀光局推薦全台最棒迎曙光地點：福、仙、山 （福隆、三仙台及阿里山簡稱），同時在三處進行SNG連線報導。

另外亦設計電子許願卡服務，民眾可透過網路傳遞祝福，元旦0時整開放使用，並配合許願郵筒啟用時間，另推出當天限定電子許願版，提供民眾各式各樣許願方式，可以透過不同形式把祝福、願望傳遞出去。

在三仙台許願島許願，有太陽神、海神、大地神及三仙的加持，並有海龍「及發烏安」的守護，自2019年元旦起，歡迎到花東旅遊的朋友們，都能為自己及所關心的人許下願望與祝福，讓旅遊更有溫度，更加溫馨，讓所有的願望從三仙台許願島啟程，展開圓夢之旅。

另外，觀光局特別推薦全台最棒迎曙光地點：福、仙、山 （福隆、三仙台及阿里山簡稱），同時在三處進行SNG連線報導，希望民眾把握2019年第一個連續假期，好好規劃旅遊行程，迎接新年第一道曙光，許下新年新希望。

相關活動詳情,歡迎至東管處官網 https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/及 粉絲專頁[Nag’ayho你好 東海岸或活動官網http://www.arrt1995.url.tw/2019sunrise/ 查詢。

ET快訊
陳冠霖床戰老婆「被兒子撞見」　1句話突破窘境！
女要男幫綁鞋帶竟坐垮攤車　留紙條「差點被壓死」求償
朱麗倩眼神直盯劉德華！看老公道歉台下暖舉全被拍

關鍵字：第一道,曙光,元旦,三仙台, 許願桶,逐夢,祝福,接駁車,明信片,淨灘,寄居蟹

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

詹雅雯不來了　韓國瑜首場夢時代跨年晚會2度邀神秘嘉賓陳其邁

快訊／浩鼎案一審宣判　前中研院長翁啟惠獲判無罪

影／官司不到1個月　鈕承澤「小學同學」律師胡原龍突解除委任！

不排除集團操控！越南客假觀光真脫團　移民署陸續帶回長腿正妹

「夢幻大機場」計畫　王淺秋：大家希望高雄好起來

粉衣套裝妹喝太茫！「醉後盧半天」猛捶警胸　波麗士嘆：不要手來腳來

全台第一道曙光　元旦三仙台迎曙光　許願桶為你逐夢傳遞祝福

比基尼沙灘路跑迎曙光　元旦呼朋引伴享受太麻里的熱情

嘉縣樂齡學習中心成果展　翁章梁：把樂齡中心當作第2個家

郵警聯手阻詐　成功保住7旬老翁13萬元血汗錢

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

揭出軌內幕！尤振仲「939字聲明」　破23天沉默：無法接受超速認定

【聲林之王】EP11精華｜音樂頑童哈林搭Gail驚豔開場 搖滾嗨唱《老實情歌》炸翻舞台｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

全台第一道曙光　元旦三仙台迎曙光　許願桶為你逐夢傳遞祝福

比基尼沙灘路跑迎曙光　元旦呼朋引伴享受太麻里的熱情

嘉縣樂齡學習中心成果展　翁章梁：把樂齡中心當作第2個家

郵警聯手阻詐　成功保住7旬老翁13萬元血汗錢

嘉縣環保局「暖心二手拍賣會」29日登場　物資再利用

百公斤老婦行動不便難下樓　市議員消防員助脫困

元旦四天連假　南警二分局啟動交通快打疏導

合體滅火器！陳其邁大玩「人體衝浪」　網笑噴：為什麼是正面衝啦

蔣揚鹿野苑關懷之家　千冊書捐贈山區圖書館嘉惠偏鄉居民

網咖臨檢遇憂鬱離家女　 警敏銳洞察及時找回阻意外

柯文哲直攻2020總統！ 苦苓：關鍵是民進黨的「他」

閨蜜澳門求救　丫頭幾hr內「出現她身邊」網揪亮點：私人飛機？

「最年輕大賞得主」李昇基被罵翻！　韓網爆氣：把獎還來

三菱Outlander PHEV今年狂銷5000台　稱霸加拿大節能車市場

第一次見面就載女網友到產業道路抱抱襲胸　色男被判3年8月

你酒量好嗎？　告訴你為什麼有的人喝一小酌就會醉！

斷掌男「深夜搭訕」人妻3次　她嚇壞急奔回家...下秒又聽到：哈囉！

謝和弦恨酒駕飆罵「趕著去投胎？」　酸高國華辯吃薑母鴨！

最熱跨年！澳洲連發3天「極端熱浪」警報　雪梨氣溫將達40度

煎餃一顆3元！刻薄媽嫌便宜「一定不好吃」...學餐闆娘怨：逼我漲價嗎

虎斑瞇眼躲桌下...爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

地方熱門新聞

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽..

陳其邁玩「人體衝浪」　網笑：為..

其邁未正面回下一步　請賴院長留..

台東歲末跨年晚會　SAYA擔綱..

未來藍、綠總統強棒人選　在桃園..

德商神效千億投資！林佳龍急轉改..

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

市議員消防員　助行動不便老婦脫..

無盟要求郭信良　4年內不回綠營

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝..

寒士尾牙宴尚缺錢　大眾齊助力

藍營要求賴清德撤銷　掩埋場許可

洋香瓜高雄2號　擄獲消費者的心

越南台商返鄉　種出文山包種茶冠..

更多熱門

相關新聞

醫3點提醒：跨年、迎曙光擇一就好

很多人已經開始準備迎接跨年倒數和新年曙光，而新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉提前提出3點呼籲，包括注意保暖、避免喝酒過量以及跨年和迎曙光二選一。他說，希望大家真的要注意，如果可以減少不幸事件的發生，即使只有預防一個生命損失，這樣的提醒就值得了。

比基尼路跑迎曙光　元旦太麻里很熱

惡火　疑鐵窗阻逃生母子雙亡

冷氣團帶雨勢　連假空氣品質佳

元旦連假　二分局啟動交通疏導

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

快訊／劉德華開唱突喊卡！

泫雅「深夜內褲自拍」胸部以下線條全露.

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

昆凌帶周杰倫回娘家！

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

梧桐妹喜收3大禮❤喊話了

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

更多

最夯影音

更多

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面