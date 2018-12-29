全台第一道曙光　元旦三仙台迎曙光　許願桶為你逐夢傳遞祝福

▲據中央氣象局預測本島最早日出在台東成功鎮三仙台，時間為凌晨6點35分，東管處邀請大家一起來三仙台許下願望 實現夢想。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

據中央氣象局預測本島最早元旦日出在台東成功鎮三仙台，時間為凌晨6點35分，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處邀請大家一起來三仙台逐夢，許下願望 實現夢想。

今年三仙台不只是迎曙光活動，東管處為提升三仙台旅遊價值，將打造三仙台島為「許願島」，與中華郵政股份有限公司合作設計｢全台首座無人島許願郵筒｣-「太陽寶寶」許願郵筒，並在2019年元旦當天7:40啟用，陪伴來到許願島的遊客迎接新希望。

活動當天現場將準備4,000張限量明信片供遊客索取，只要在迎完曙光可漫步八拱橋至三仙台島許願郵筒投遞即可免郵資，透過手寫的溫度由東管處協助傳遞祝福。

從1月1日凌晨4點開始，東管處安排精彩的「曙光音樂會」，有金曲歌手王宏恩及Amis旮亙樂團等現場演出，陪伴大家一起迎接2019年第一道曙光，現場準備多達6百份獎項，只要加入活動粉絲專業按讚可獲得抽獎券，就有機會可抽中立榮假期等大獎、以及憑發票1張即可兌換限量曙光明信片。

為響應環保愛護地球，東管處鼓勵遊客在台東市區跨年完可至台東轉運站搭乘接駁車，來回優惠票價僅100元，還可拿到50元市集折價券，攜帶環保餐具在市集消費還可以抵用5元。

東管處除為民眾準備限量明信片外，同時提供400份限量許願袋，民眾可透過參與環保愛地球系列活動-「元旦淨灘」及「給寄居蟹一個家」兌換，為自己和親友許下願望‧實現夢想。

▲觀光局推薦全台最棒迎曙光地點：福、仙、山 （福隆、三仙台及阿里山簡稱），同時在三處進行SNG連線報導。

另外亦設計電子許願卡服務，民眾可透過網路傳遞祝福，元旦0時整開放使用，並配合許願郵筒啟用時間，另推出當天限定電子許願版，提供民眾各式各樣許願方式，可以透過不同形式把祝福、願望傳遞出去。

在三仙台許願島許願，有太陽神、海神、大地神及三仙的加持，並有海龍「及發烏安」的守護，自2019年元旦起，歡迎到花東旅遊的朋友們，都能為自己及所關心的人許下願望與祝福，讓旅遊更有溫度，更加溫馨，讓所有的願望從三仙台許願島啟程，展開圓夢之旅。

另外，觀光局特別推薦全台最棒迎曙光地點：福、仙、山 （福隆、三仙台及阿里山簡稱），同時在三處進行SNG連線報導，希望民眾把握2019年第一個連續假期，好好規劃旅遊行程，迎接新年第一道曙光，許下新年新希望。

相關活動詳情,歡迎至東管處官網 https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/及 粉絲專頁[Nag’ayho你好 東海岸或活動官網http://www.arrt1995.url.tw/2019sunrise/ 查詢。