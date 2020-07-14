每月逼存2萬元！「6年買下720萬屋」無痛繳房貸　專家曝觀念：保險也有強制功能

▲到底該如何儲蓄，一直是民眾好奇的問題。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

如何透過儲蓄，進而買房與規劃退休生活，一直是多數民眾思考的理財議題。財經專家建議，保險作為理財工具，除了能規劃保障、分攤風險或補償之外，也可透過「強迫儲蓄」的觀念，完成自己短期的目標。

錠嵂保險經紀人區經理楊閔向《ETtoday新聞雲》記者表示，如果民眾擁有短期目標，按照計畫規律存錢，拉長時間一點一點慢慢存，負擔較輕也較沒有壓力。以「買房」為例，年輕民眾想要買房，必須面對「頭期款」與「房貸」兩大難題。

楊閔分享，民眾可以利用「假性房貸」作為儲蓄技巧。「假性房貸」的意思是「明明我沒有買房，卻幻想我已經買房了」，接著每個月規定自己，用薪轉帳戶固定匯款至另一帳戶，金額在能力範圍之內也不會影響生活，例如每月轉存2萬元，每年存24萬元，6年後即有144萬元，用長期累積的時間特性解決購屋頭期款的問題。

▲專家透露，每個月固定存一筆錢，利用時間累積下來也相當可觀。（圖／pixabay）

「頭期款144萬元，即可至銀行貸款，購買總價約720萬元價位的物件。也就是說，6年後我存到了一筆錢，能買下720萬元的房子。」楊閔解釋，現在的房貸利率不高，約1.5%，也提供青年首購族的優惠，若房貸分30年，本加息試算後每月房貸約1萬9934元，「買房後，每月負擔的房貸約2萬元，與這6年來逼自己每月存2萬元的儲蓄模式一樣。」

事實上，這只是基礎版的儲蓄方法，若定額儲蓄搭配保單的利率，也能順利達成目標。楊閔說，保險有「強制執行」的功能，民眾可以根據短年期目標或長年期目標找到適合的保單，例如6年期適合小額存款，或是有特定存錢目標如結婚、買房、教育基金；10年期、20年期以上則適合長年的退休規劃。

不過，必須要注意的是，「保險新制」已在7月1日實施，民眾應先檢視資金與生活規劃評估需求；若有理財需要，則選擇適合的保障與投資，例如參考利變型保單或投資型保單，依循步調進行財務規劃。