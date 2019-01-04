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iPhone就是狂！去年網購賣出近萬支　創造2.8億營業額

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蝦皮購物搶先官網開放iPhone XR預購（圖／蝦皮提供）

▲東森購物公布2018年度10大熱銷商品排行榜，冠軍iPhone系列手機去年賣了近萬支。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物公布2018年度10大熱銷商品排行榜，其中美容保健類商品佔了一半席次，生活用品和小家電拿下4席，冠軍則是由3C奪得，統計全年累積銷售近14億營業額，佔整體業績近10%，其中iPhone系列手機可以說是超級銷售王，去年共賣出近1萬支，創造約2.8億營業額；若以件數來看，賣最多的是鍋寶316快煮壺，共售出近9萬件。

東森購物每年公布熱銷商品排行榜，提供消費者作為年度採買參考，而在2018年度榜單中，每次新機一上市就是話題焦點的iPhone手機，在網站上狂賣了一整年，創造約2.8億營業額，榮登熱銷TOP 1寶座，若把賣出的手機堆疊起來，更是有3座台北101那麼高，相當驚人，其中XS Max 256G是X系列中較多人購買的規格，另外iPhone 8系列也有不少支持者。

緊追在iPhone之後的是保健食品華陀磷蝦油，創造了2.3億業績，而第3～10名則依序為妍美会葉黃素、Dyson無線吸塵器、日本味王防彈咖啡、肩樂按摩器、台酒生技青春露、鍋寶電鍋、韓國PN鍋具組和日本味王葉黃組。

▲吳宗憲,肩樂按摩器▼ 。（圖／記者徐文彬攝）

▲吳宗憲代言的肩樂按摩器，去年至少賣出5萬台。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物表示，除了綜藝天王吳宗憲代言的肩樂按摩器，名列10大熱銷排行商品的第6名，且持續熱銷中，另觀察近來韓流當道，光是韓國PN鍋具組這一組商品，2018年共售出5.3萬多件，創造8,700萬元，佔生活用品類商品業績的4%。PN楓年是韓國國民廚房品牌，1954年成立，在韓國知名度高，台灣由東森購物引進獨家限量銷售，並以明星商品之姿做為主打。

東森購物公布2018年10大熱銷商品排行榜（圖／東森購物提供）

▲東森購物去年主打韓國PN鍋具組，榮登2018年狂銷商品第9名。（圖／業者提供）

東森購物另從銷售件數統計發現，較低價的生活用品和小家電特別受到婆婆媽媽喜愛，例如鍋寶316快煮壺，因為千元有找、物超所值，去年賣出最多近9萬件，一度賣到缺貨；其他像韓國熱銷泡沫炸彈清潔霸賣出近5萬件、一錠乾淨超濃縮活氧除垢錠賣出4萬件，是會員爭相搶購囤貨的居家清潔用品。而隨著年底除舊換新和掃除清潔旺季即將到來，東森購物也做好充足備貨，因應消費者的採購需求。

東森購物公布2018年10大熱銷商品排行榜（圖／東森購物提供）

▲韓國熱銷的泡沫炸彈清潔霸。（圖／業者提供）

東森購物公布2018年10大熱銷商品排行榜（圖／東森購物提供）

▲婆婆媽媽們爭相搶購的一錠乾淨超濃縮活氧除垢錠。（圖／業者提供）

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關鍵字：東森購物,網購,電商,iphone,鍋寶

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