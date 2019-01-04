旅行團在聖彼得堡遭搶劫　山東大漢「拳擊」打退戰鬥民族！

▲聖彼得堡莫斯科站外觀。（圖／維基百科）

大陸中心／綜合報導

一個由30人組成的中國旅行團於去年12月20日出發到俄羅斯，不料於30日在聖彼德堡車站遭遇搶劫。當時，不少膽小的遊客被嚇得愣在原地，但有2名山東大漢挺身而出，赤手空拳擊退了3名劫匪。同行的導遊表示，「我帶團這麼多年，能從搶劫犯手裡搶回包的還是第一次，太爺們了，山東人就是硬氣！」

據《生活日報》報導，該旅遊團組員分別來自山東、天津、廣西等多個省份，一行人乘坐火車抵達聖彼得堡車站，出站後離遊覽車尚有7分鐘左右的路程，當天體感溫度為零下20幾度。就在這段路程中，有三個身穿夾克、頭戴針織帽的白人青年突然衝向該團人，其中一名男子搶奪一位江西遊客的提包，另外兩名青年則在外圍進行包抄。

不少遊客被嚇得不知所措，但一位身材健壯的男子衝出，制服了其中一名搶劫犯，順利奪回被搶走的包包。隨後，另一名搶劫犯舉起雙手，但第三名男子卻做出要掏槍的姿勢，就在這時，另一名遊客衝過來，以拳擊姿勢猛擊該青年。三名搶劫犯隨後逃走，沒有造成旅行團任何人身傷害和財物損失。

▲聖彼得堡是俄羅斯的聯邦直轄市，也是西北部聯邦管區和列寧格勒州的首府。（圖／維基百科）

事後，從小在俄羅斯長大的同行導遊感到一陣後怕，並對2名大漢說，「你們這樣做太危險了，俄羅斯持槍合法，這些人都是一些亡命之徒，萬一他們有槍呢？」

該導遊表示，聖彼德堡的火車站附近非常危險，尤其是聖誕節前有很多不法之徒會在這裡為非作歹，其中很多都是亡命之徒，「昨天晚上也有被搶劫的團隊，最近特別不安全，我帶團這麼多年，能從搶劫犯手裡搶回包的還是第一次。雖然那兩名大漢的行動很危險，不提倡，但是太爺們了，山東人就是硬氣。」

▲朱川（左）和趙文勇（右）在聖彼德堡合影。 （圖／鳳凰網）

這2位出手制服搶劫犯的遊客都來自山東濟南，率先出招的大叔名叫朱川，目前在經營一家裝修公司；第二名大漢叫做趙文勇，是高新分局舜華路派出所北胡警務室的一名輔警。

朱川表示，如果重來一次，他依然會選擇冒險，「我觀察了一下，他們是一個人動手，另外兩個人在後面包圍，一旦形成了包圍圈，一個得手之後就由另兩個斷後，所以我只要擊倒一個，另外兩個就形成不了包圍。」

朱川還稱，「我們出門在外就是要團結，我相信邪不壓正，他們再窮凶極惡，我們只要團結一心，就不用害怕。」