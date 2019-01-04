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影／14年殺11女被執行死刑　白銀案兇手：害怕「天眼」

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記者馬叔安／台北報導

曾連續殺害9名女性的「白銀案」兇手高承勇在一年前受訪表示，自己當初之所以會停止犯案，是因為害怕俗稱「天眼」的監視器，他將犯案的緣由歸咎於自己的經濟條件不好，「有吃有喝，我就不會幹了」。當時的他只想早點執行死刑，盡快了結這些事，也表示自己的器官「捐的話就捐了」。

「白銀案」指的是1988年至2002年的14年間，在甘肅省白銀、包頭等地共11名女性遭殺害的一系列案件，兇手行兇後，都會切割受害人不同身體部位的器官或者組織帶走，白銀市警方於2004年公佈詳細案情，並懸賞20萬元人民幣，警方於2016年8月26日在白銀市工業學校的小賣部內將犯罪嫌疑人高承勇抓獲，在這個月3日執行死刑。

▲▼「白銀開膛手」高承勇。（圖／CFP）

▲「白銀開膛手」高承勇。（圖／CFP）

《人民公安報》指出，去年1月19日採訪高承勇時，對方表示也常常想不清楚自己為什麼這麼做，「總之是命太苦了」。高承勇說，自己和所殺害的女性沒仇沒恨，「殺她們一是因為窮，二是因為她們反抗」。

據了解，高承勇升學多次落榜，他認為自己的婚姻是「貧困，更加貧困。窮得讓我沒法選擇」，而前往作案現場的時候，高承勇有時坐車去，有的案件則是騎車，有的又會中途下車，會這麼做是因為他「怕被警犬發現」，而後來之所以停止犯案，則是因為他「害怕天眼」，希望政府多裝些天眼，以避免受到像他這樣的人的傷害，「這個最管用」。

▲高承勇。（圖／翻攝自《人民公安報》微信公眾號）

▲高承勇。（圖／翻攝自《人民公安報》微信公眾號）

曾對高承勇做過多次心理測試的白銀區看守所副所長陳聲波指出，高承勇是一個充滿戒備心理，防衛心理的人，他的內心裡裝著的都是一些負面的情緒，譬如他始終認為自己是一個很自卑的人、孤獨的人，由於性格孤僻，內向，他的人際關係一直都不怎麼好，幾乎沒有什麼朋友。

據指出，高承勇說，希望早點執行死刑，盡快了結這些事。他還曾問起捐獻器官的事，「能捐的話就捐了，能給一部分錢賠償被害人家屬，賠多少算多少吧」。

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關鍵字：白銀案,高承勇,天眼

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