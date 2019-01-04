正妹滑手機撞到人　下秒被打到「下顎骨折縫14針」

▲丹尼爾斯滑手機撞到路人，竟遭攻擊至毀容。（圖／翻攝自Facebook／Jade Daniels）

國際中心／綜合報導

低頭族要注意了！來自英國的丹尼爾斯（Jade Daniels）日前在路上滑手機，一不小心撞到1對情侶，結果遭對方要求交出手機，拒絕後卻引來對方一陣毒打，造成下顎骨折、臉上更是逢了14針，傷勢相當嚴重。

綜合外媒報導，31歲的丹尼爾斯在去年12月31日買完速食後，邊滑手機邊走回家，走到離家不遠處時不小心撞上1對男女。被撞上的這名男子要求她把手機交出來，沒想到丹尼爾斯拒絕後竟拿起硬物攻擊她。

▲丹尼爾斯在臉書表示感謝關心。（圖／翻攝自Facebook／Jade Daniels）

丹尼爾斯的臉部被打到接近毀容，滿臉是血的爬回家，被室友發現後立即送醫急救。她的眼睛周圍被縫了14針，下顎被打到開放性骨折。受重傷的丹尼爾斯經過治療後已順利出院，並在臉書寫下心情表示，感謝大家的關心，已試著回覆所有的訊息，但沒辦法拿穩手機，「我感到非常疼痛，但我還可以」。

丹尼爾斯的母親表示，雖然女兒已經出院，但不時還是會感到恐懼和情緒化，且有頭暈症狀，後續仍須接受治療。報導指出，根據傷勢判斷，攻擊的物品應該是高跟鞋，目前警方已介入調查，同時呼籲民眾有任何相關訊息能立即通報，並希望盡快將兇手繩之以法。