五星旗攻上玉山！鄭建炘支持「兩岸統一」　國家公園擬禁政治活動

▲鄭建炘攻上玉山主峰高舉五星旗。（圖／翻攝鄭建炘臉書）

政治中心／綜合報導

台北市無黨籍議員參選人鄭建炘去年10月15日一日來回攻上玉山登頂，還在玉山主峰的石碑前高舉五星旗，隨行的兩名小朋友高唱中國國歌《義勇軍行進曲》。鄭建炘宣揚統一理念，支持兩岸中國人和平統一，「有種就抓我去關，不然就罰我錢！」對此，內政部正預告太魯閣、玉山等國家公園區域嚴禁政治行為，違法可開罰6000元。

鄭建炘自稱是五星旗鐵衛隊發起人，他日前在臉書放上影片，攜帶五星旗攀登玉山，宣揚統一理念，影片上可見兩個小朋友高舉五星旗，大聲唱中國國歌《義勇軍行進曲》；另外一支影片是他舉著自己的競選旗幟，宣揚兩岸統一理念。

「我們希望兩岸中國人，要堅定兩岸中國人的基本尊嚴。」鄭建炘表示，不管是民進黨或是國民黨，已經拋棄了國父孫中山的理念，以及忘了中國人的尊嚴在哪裡，看到日本人，看到美國人，完全忘了中國人的尊嚴，「希望兩岸中國人和平統一，希望兩岸中國人能夠富強，希望兩岸中國人，對中華民族再復興，能夠和平統一來一起努力。」

鄭建炘事後也表示登玉山時遭攔阻，要他不要唱中國國歌，最後兩位警察及玉管處人員陪同下才順利攻頂玉山，但他仍感到不滿，「要不是警察一直拜託溝通，本人鐵定升國旗唱國歌（五星旗，義勇軍進行曲）下次，一定升國旗唱國歌，誰來都不給面子，有種就抓我去關，不然就罰我錢，我就有種再去一次，升國旗唱國歌。」

據了解，鄭建炘曾為國民黨籍黨員，不過因為未獲提名因此脫黨參選，被國民黨以違反黨紀理由開除黨籍。他攻上玉山亮五星旗、唱中國國歌的舉動經網路轉發後，也受到不少中國媒體關注。不過他最後在市議員選舉僅獲233票落選。

對此，內政部正啟動修法，陸續預告將修正「玉山國家公園區域內禁止事項」、「台江國家公園區域內禁止事項」、「太魯閣國家公園區域內禁止事項」等，不歡迎民眾在自然山林從事政治活動，也不排除將全部國家公園列入辦理。

然而何謂政治行為呢？營建署副署長陳繼鳴表示，因為這涉及言論自由，因此條文認定相當嚴謹，應指「足以引發社會爭議或衝突」為基準；至於違反禁止事項則有《國家公園法》明定罰則，違法可開罰6000元。

10/15當天來回16小時， 台灣島第一高山玉山3952公尺， 宣揚統一理念。 Posted by 台北市議員參選人-鄭建炘-大安文山五星旗鐵衛隊 on Monday, October 15, 2018