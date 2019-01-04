老公癌逝8周後她重新約會　遭受「親友唾棄」仍再婚找回幸福

▲納塔麗與另一名男子再婚，拋開外在的眼光，找到自己的幸福。（示意圖／CFP）



國際中心／綜合報導

英國42歲女子納塔麗（Natalie Drury）2015年元旦失去她的老公，對方因腦瘤病逝，她曾在另一半去世的8周後開始試圖約會，卻被一些親戚、朋友與同事唾棄。如今，她透過交友網站認識現任丈夫，再度踏入婚姻，她希望別人不要輕易批判不知道的事情。

《每日郵報》報導，納塔麗與病逝的前夫提姆（Tim Madeley）育有一名兒子，一家人曾到西班牙渡假。提姆2014年開始表現得很奇怪，他會邊走路邊歪頭，把午餐放在地板上，回到英國後他去就醫，被診斷出腦中有腫瘤，雖然事後進行化療，但病情沒有顯著改善。

納塔麗回憶，提姆生病後的話語變得難以辨識，她就好像在跟失智症患者交談，但對方仍希望她快樂，繼續向前邁進，她也告訴兒子，父親的日子可能不久了。期間，提姆被轉送到安寧療護機構，無法說話與走動，雖然撐過聖誕節，卻在2015年第一天過世。

面對伴侶的離去，納塔麗雖然早有心理準備，仍是相當悲痛，她必須為了孩子保持堅強，「當提姆去世後，我的朋友沒有打電話來，他們不知道該說什麼，所以他們就什麼也沒說。我很震驚、很孤單。」對方病逝的8周後，她突然想要出門，便和一名男子約會，這沒有發展成後續的戀情，但她還是遭受批評，「有人說我不尊重我的老公，我當然尊重他，但我知道他永遠不會回來了。」

納塔麗說，她不能再忍受獨自在房內哭泣，每天都感到寂寞與悲傷，因此決定出門，對於抨擊她的人，她說，「如果你沒有經歷過，就永遠無法理解。（再次尋找愛情）並不代表我不尊重提姆，有些人是批判的，特別是在工作中，他過世後我找到另一份職業。」

那時的約會沒有成功，納塔麗把重心放在兒子上，直到2016年，她透過交友網站認識保羅（Paul Drury），兩人步入婚姻，兒子也相當喜歡這位叔叔，「這就像是美好的結局，保羅是可愛的男人。」

儘管得到多數家人的支持，納塔麗仍發現很多親朋好友特意避開她，不少朋友曾告訴她，使用交友網站的時機還太早，「人們會說才過了2年，但我會問，老實說，你是否希望我坐在沙發上，穿著黑色的衣服，永遠不要出去？人們總是如此武斷，這是不對的。」

如今，兒子奧利弗（Oliver）8歲了，他還是會與母親談論提姆。納塔麗則盡量不去在乎同事對她質疑的眼光，只要她能看見孩子的笑容就好，她偶爾還是會發文紀念提姆。