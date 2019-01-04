拿20cm長刀狂捅「前女友」致死！　醋男藏車庫行兇：不能沒有妳

30-year-old Gediminas Jasinskas has pleaded guilty to the murder of a woman in King's Lynn.



READ MORE: https://t.co/tZdoulGjUd pic.twitter.com/yXqk55ZGzr — ITV News Anglia (@itvanglia) December 17, 2018

國際中心／綜合報導

英國一名嫉妒心超強的男子吉弟米納斯（Gediminas Jasinskas），因為見不得前女友克里斯緹納（Cristina Magda-Calancea）與其他男子有所接觸，竟然躲在前女友家中的車庫，等人下班回家之後，用20公分長的刀子往克里斯緹納的頸部、胸部和腹部等地亂刺，造成被害人傷勢過重死亡。

根據外媒報導，吉弟米納斯跟克里斯緹納從2016年8月開始交往，兩人在結束一次峇厘島的旅行之後，於2018年7月時分手。當時克里斯緹納曾向家中的人表示，男友的嫉妒心跟占有慾很強，這男的正在吞食他的生命。

就在兩人分手沒多久，克里斯緹納更收到吉弟米納斯的訊息，上面寫道「我不能沒有你，不管你到哪裡去，我都會找到你。」而克里斯緹納的家人也證實，吉弟米納斯是一名容易嫉妒的男人，如果有任何人對他女友表現出有興趣，他會變得好鬥。

事發當天，吉弟米納斯坐計程車到前女友家中，並躲在車庫裡一直到晚上10點，當克里斯緹納進車庫放自行車時，他手持20公分的長刀，見到人就一陣亂刺亂砍，隨後從現場逃離。報導中指出，吉弟米納斯在12月時被逮捕，並承認犯有謀殺罪，法院拒絕他因為「情緒激動」而殺人的說法，並判處他至少20年的監禁。