瑪法達星座大預言／2019年3次水逆期大曝光！　超新星出爐：射手全中

圖文／鏡週刊

2019年將是石破天驚、鉅獻連番，需要高度智慧與理性駕馭的「射手年」。

特別的是，全年將以元月初的魔羯日食起始，並以12月底的「魔羯日食」結尾，幾乎每月都有星象鉅獻，直到12月2日歲星轉進魔羯座，瘋狂的世界新秩序回穩。被視為亂世指標的「日月食」出現頻率高過平均值，且都落在魔羯座，被視為對當權者壓力較大。所幸還有射手座開朗陽光的「天使視角」與金星、火星全年無退行，帶來全年最美、最鼓舞人心的救贖。

就象徵意義而言，射手年是塔羅牌中的「命運之輪」（Wheel of Fortune）。隨著時代巨輪飛快推進，潮起潮落、代代換新、危中有機，是一段潛力無窮卻充滿變遷、逆轉情勢的契機年。射手座價值代表的閱讀、旅行、世界與夢想，將是今年安常處順、面向世界的最佳智慧導航。它鼓勵人們走出安逸、做艱難抉擇、實現夢想地圖，向宇宙下訂單。

數字學上，2019年年分密碼為「3」，（2 + 0 + 1 + 9 = 12，1 + 2 = 3）是活潑的及時行樂年，青春是它的樣貌，也是一個得靠多元、樂觀與果斷3種綜合價值勝出的「溝通年」。

與時代溝通的方式面臨重新定義與型態多樣，用對方法、掌握節奏，才能呼應社會的迫切命題，且須「求知若渴、寧巧毋拙」。

射手年的趨勢關鍵字是友善包容、自由開放、樂觀積極、宏觀高度、企業精神、知識趨勢、外交貿易、跨界想像與多元主義。射手調性帶來的天使視角讓人正向思考、視野放大，對未來帶點宗教式信念與自癒高飛能力，在動盪時刻分外珍貴。

射手年最in代表色，是帶著知性與溫度的「珊瑚粉」。輕盈飽滿的暖色珊瑚襯托多層次海洋藍，俏麗而內斂的「柔色魅力」，色彩磁場後座力強，是今年當運色。與射手有關主題如趨勢未來、國際事務、人工智能、智慧生活、網紅電競、人文藝術、旅行探險、美食地圖、運動創新、哲學瑜伽、文化閱讀與各式飛行將以全新概念包裝，再起風潮。

就星座群組而言，今年「火旺風起」，包辦人生勝利組是火象的牡羊、獅子和射手座，穩坐前11月「最強積極力」寶座；風象的雙子、天秤和水瓶座運勢居次，以「連結力」勝出。靈活機敏、學習力強、與時俱進，亂世英雄當之無愧。對「水星退行」（水逆）敏感的他們，今年水逆頻率3次（低於年均值4次），逆風期相對縮短、行事也較得心應手。

運勢第三是水象的巨蟹、天蠍和雙魚座，以「真才實學」與群雄一較高下，雖無僥倖，但考驗過後必含笑收成，只是受負面星象影響，今年狀況稍多；最後是處於「歲修改造」壓力帶的土象星金牛、處女和魔羯座，少了老天助攻，還要對抗各式拉力、慣性與惰力。不妨藉此祕密練功、鞏固基礎，沉著等待12月開始新一回合的風光崛起。

2019年星象密碼

年度主調：歲星全年停射手、魔羯座（12月）；厄星全年停魔羯座。 日月蝕月：1月、7月與12月（牡羊、巨蟹、天秤、魔羯座衝擊較大）。 年度警戒：「元月驚雷」— 「日月食」；「4月煎熬」—歲星╱冥王星╱土星的三逆共伴、太陽角衝「厄星土星╱冥王星」；「6月震撼」—歲星對衝「太陽╱金星」、戰星對衝「厄星土星╱冥王星」；「7月驚魂」—太陽對衝「厄星土星╱冥王星」「金星對衝冥王星」；「8月危機」— 歲星角衝「金星╱太陽╱戰星╱天王星」；「10月驚悚」—災難星天王星對衝「金星╱太陽」。 「水星退行」（水逆期）：3、7、11月（全落在水象星群組，雙魚、獅子座╱巨蟹、天蠍座）。 超級吉凶日：大吉1月22日與11月24日的「歲星╱金星合相」；警訊 5月5日「歲星╱火星對衝」。

2019年超新星出爐

事業：1.射手座 2.雙魚座 3.牡羊座 4.魔羯座

愛情：1.雙子座 2.射手座 3.獅子座 4.巨蟹座

財富：1.天蠍座 2.射手座 3.獅子座 4.金牛座

2019年星座7大夢幻婚期

1月6日（106）：愛情之星金星磁場最強日。 1月21日（121）：冬日「寒月月圓」，象徵同心與共。 3月21日（321）：春日「甜月月圓」且為「超級月圓」，象徵永浴愛河且祝福加倍。 6月17日（617）：夏日「花月月圓」，象徵花好月圓。 9月14日（914）：秋日「豐月月圓」，象徵幸福美滿，年度最佳日。 12月12日（1212）：冬季「橡月月圓」，象徵幸福久久。 12月21日（1221）：象徵始於冬至，夜最長晝最短的「永恆之愛」。



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