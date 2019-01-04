全台最強小7！「Big 7」結合書店、烘焙屋、美妝店，還有手沖精品咖啡

還記得10月底高雄坎城門市成為全台最大7-ELEVEN的新聞嗎？沒想到寶座坐不滿2個月，位在台大公館商圈的「博源門市」霸氣以室內室外加起來130坪的寬敞空間，取而代之成為全台最大小7。

整修重開的「7-ELEVEN博源門市」，亮點當然不只有大坪數，近年致力推廣複合店型的7-ELEVEN，更在此展現強大的集團整合力，以六種業態合體打造前無古人的最強小7，同時取名「Big 7」展現未來超商的發展藍圖。

7-ELEVEN選擇思源街的博源門市作為未來超商「Big 7」的起點，主要是看中在地商圈海納百川的客群，囊括了學生、白領、家庭、兒童、女性消費者，週間和週末時段各有不同族群前來消費，也因此規畫出的1+5種業態，滿足各種類型的消費者需求。

進入7-ELEVEN博源門市，第一印象便是潔淨敞亮的空間，善用角間的地理位置，兩側落地大窗引入豐沛日光，60個座位分佈其間，有高腳座、大長桌、4人座，落地窗邊的雙人卡座面迎街道上的濃密綠蔭，景緻極佳。店面所選用的桌椅也更具設計感，搭配壓花地磚是女孩們最愛的IG拍照打卡場景。

坐落店中核心位置的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」則為7-ELEVEN耗時1年多打造的全新精品咖啡品牌，販售22款咖啡飲品，分為「義式咖啡、精品手沖、風味飲品、其他飲品」4大類。其中最值得注意的便是常態性販售6款精品手沖咖啡，包括全台獨家引進的伊索比亞「丁圖」與「布里赫拉」、「火鳳凰藍寶石」，以及有咖啡界香檳之稱的「藝伎咖啡」，單杯落在130-220元的售價為坊間手沖咖啡的7折，相當具有競爭力。

「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館」除了有咖啡師Barista駐店，硬體設備也不馬虎，除了有「德國Mahlkoning磨豆機」現點現磨咖啡豆，更同時導入義大利「Modbar擬真咖啡大師手沖機」，模擬咖啡大師的沖煮模式，讓每支精品咖啡豆充分展現其獨特的風味特色。另一個別具噱頭的還有「Ripples照片拉花機」，只要下載專屬APP，便能請店員製作個人化的照片拉花，圖案鮮明持久，大家一定要來試試！

另一個首度和7-ELEVEN門市合體的便是同屬統一集團的「博客來」，在博源門市中緊鄰咖啡與烘焙專區，分成「博客來排行榜暢銷書」、「博客來當期新書與選書」，以及「博客來策展」三大專區，精選商業、小說等8個暢銷書分類，展列近200本書籍，結帳完直接就能在座位區閱讀，搭配咖啡茶點，非常愜意。

彩色圓點、馬可龍色系馬車加上花瓣地磚打造的「糖果屋」更為便利商店首創，蒐羅自日韓歐美、18個品牌的糖果商品有如裝飾品般讓整個空間夢幻感十足。本區不只顏值爆表，細看商品更是話題十足，包括知名度超高的夏威夷品牌「HAWAIIAN HOST」、巴塞隆納老字號品牌「Amatller慕夏」，以及擁有比利時巧克力王國至尊之稱的「Galler」；糖果部分則特別引進「波特小姐牛奶糖」、「Hello Kitty x GASPARO ET LISA 牛奶糖」；還有日韓甜食必買的「格力高-Caplico系列雙色代可可脂巧克力」、「韓國market o布朗尼蛋糕」以及「扇雀飴香草冰淇淋糖」，都是之前只在機場免稅店才買得到的特別商品。

已在其他門市現身的烘焙複合店與美妝複合店K. Seren當然也不會缺席。博源門市烘焙複合店，有超過70種商品選擇，還有全台獨家販售的冷藏切片蛋糕「中村天使乳酪派」與「中村曼特寧咖啡核桃卷」，與日本進口的「提拉米蘇咖啡大福」、「宇治抹茶黑糖蜜蕨餅」等。K.Seren則依商圈屬性新增沐浴專區，和旅行用的迷你包裝商品。

7-ELEVEN「Big 7」博源門市

地址：台北市中正區思源街16號

!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡館

精品咖啡供應時間為早上7:00至晚間9點

其他品項為24小時供應

烘焙複合店為24小時營業

※編輯：silvia VOGUE.TW

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