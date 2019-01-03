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貴婦奈奈涉捲款數億元潛逃　法院扣醫美器材將鑑價拍賣

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▲▼杏立博全珍所倒閉後、3日上午債權人偕法院人員上門假扣押查封高價醫療器材。（圖／記者張君豪攝）

▲杏立博全珍所倒閉後、3日上午債權人偕法院人員上門假扣押查封高價醫療器材。（圖／記者張君豪攝）

▲▼ 貴婦奈奈在10月時就po出打包照片。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

▲ 貴婦奈奈被懷疑去年11月就與丈夫先後捲款潛逃留下大筆債務。（圖／翻攝自貴婦奈奈的福態日記）

突發中心／綜合報導

本名蘇陳瑞的知名部落客貴婦奈奈，和老公黃博健合開的杏立博全醫美診所，涉倒債數億元，夫妻倆和公公先後潛逃出境至今超過1個月，許多求償無門的消費者和業者3日與法院人員會合，到診所進行強制執行，查扣搬走診療床等醫材與冰箱等值錢物品，將在鑑價後拍賣。

貴婦奈奈與老公黃博健創立的「杏立博全」醫美診所在去年11月底傳出無預警倒閉，檢警查出，不但夫妻兩早先後離境逃往美國，連貴婦奈奈的公公、婦產科名醫黃立雄也已出境，外傳貴婦奈奈與老公留下的債務恐約數億元，甚至10億元，但一家三口逃亡至今超過1個月，音訊全無。

根據《蘋果》報導， 醫美器材供應商等債權人、律師和台北地院人員，共約20多人，今日上午找來鎖匠開門清點資產、執行假扣押，所有值錢的醫療器材、手術床、電視、冰箱，全部被搬走移至其他地方暫存。現場的債權人、律師代表和法院人員都很低調，不願多做回應。下午診所大門已被債權物業公司重新上鎖，保全三緘其口，只說法院和債權人中午就已經離開。

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關鍵字：貴婦奈奈,黃博健,黃立雄,假扣押,台北地院,杏立博全

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