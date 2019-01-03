隨著人工智能的進步　吳曉波：10年後99%的人都將成無用人

▲吳曉波在跨年節目演講中，直說十年後「99%的人都將成為無用之人」。（圖／浙江衛視）



大陸中心／綜合報導

浙江衛視在2018年12月31日跨年節目演講中，財經作家吳曉波大開腦洞指出，隨著人工智能的不斷進步，2028年99%的人都可能會成為無用之人，其中還包括了精算師、年報分析師、理財師以及牙醫等。

據《梨視頻》影片中，吳曉波說要給大家開個腦洞，引用了一本《未來簡史》的書籍說「隨著人工智能不斷地進步，以後很多工作跟標準化、計算有關的都會被替代掉」。

▲吳曉波在跨年節目演講中，列出10年後將被取代的職業。（圖／浙江衛視）



接下來吳曉波在螢幕上列出了14項職業，分別是精算師、年報分析理財師、牙醫、卡車司機、西裝打版師傅、律師、車間工人、翻譯、導遊、打字員、門衛、驗票員、巡邏員、便利商店店員等等。

「如果無人駕駛汽車被普及以後，第一批會被替代的就是卡車司機」，吳曉波這樣說，還有誰呢？西裝打版師傅、律師、車廠工人等等，就在未來十年後，這些照著標準流程工作的職業、簡單勞力的工作，都有可能被替換掉。

▲哈拉瑞的著作《未來簡史：從智人到智神》，或譯《人類大命運：從智人到神人》。（圖／維基百科）



據了解，該書的作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari）是一名耶路撒冷希伯來大學歷史系的教授，著有《人類簡史》、《未來簡史》，其中《未來簡史》以宏觀的角度來審視人類未來的終極命運，從剛開始出版就在全球掀起一股熱潮，引起廣泛關注。

哈拉瑞在書中提到，進入21世紀後，曾經長期威脅人類生存與發展的瘟疫、饑荒及戰爭都已被解決，人類面臨著新的待辦議題「長生不老」、「幸福快樂」以及如何成為具有「神性」的人類；在解決這些問題中，以往的科學技術發展將成為那時無須佐證的「常識」，人類的自由意志也將面臨嚴峻挑戰，機器將會代替人類做出更明智的選擇。

哈拉瑞在書中也指出，人類將面臨三大問題，「生物本身其實就是演算法，生命是不斷處理數據的過程」、「意識與智能的分離」、「擁有大數據積累的外部環境將比我們自己更瞭解自己」；如何看待這三大問題，如何採取應對措施，將直接影響著人類未來的發展。