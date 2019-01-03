　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

隨著人工智能的進步　吳曉波：10年後99%的人都將成無用人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吳曉波在跨年節目演講中，直說十年後「99%的人都將成為無用之人」。（圖／浙江衛視）

▲吳曉波在跨年節目演講中，直說十年後「99%的人都將成為無用之人」。（圖／浙江衛視）

大陸中心／綜合報導

浙江衛視在2018年12月31日跨年節目演講中，財經作家吳曉波大開腦洞指出，隨著人工智能的不斷進步，2028年99%的人都可能會成為無用之人，其中還包括了精算師、年報分析師、理財師以及牙醫等。

據《梨視頻》影片中，吳曉波說要給大家開個腦洞，引用了一本《未來簡史》的書籍說「隨著人工智能不斷地進步，以後很多工作跟標準化、計算有關的都會被替代掉」

▲▼吳曉波在跨年節目演講中，直說十年後「99%的人都將成為無用之人」。（圖／浙江衛視）

▲吳曉波在跨年節目演講中，列出10年後將被取代的職業。（圖／浙江衛視）

接下來吳曉波在螢幕上列出了14項職業，分別是精算師、年報分析理財師、牙醫、卡車司機、西裝打版師傅、律師、車間工人、翻譯、導遊、打字員、門衛、驗票員、巡邏員、便利商店店員等等。

「如果無人駕駛汽車被普及以後，第一批會被替代的就是卡車司機」，吳曉波這樣說，還有誰呢？西裝打版師傅、律師、車廠工人等等，就在未來十年後，這些照著標準流程工作的職業、簡單勞力的工作，都有可能被替換掉。

▲▼哈拉瑞的著作《未來簡史：從智人到智神》，或譯《人類大命運：從智人到神人》。（圖／維基百科）

▲哈拉瑞的著作《未來簡史：從智人到智神》，或譯《人類大命運：從智人到神人》。（圖／維基百科）

據了解，該書的作者哈拉瑞（Yuval Noah Harari）是一名耶路撒冷希伯來大學歷史系的教授，著有《人類簡史》、《未來簡史》，其中《未來簡史》以宏觀的角度來審視人類未來的終極命運，從剛開始出版就在全球掀起一股熱潮，引起廣泛關注。

哈拉瑞在書中提到，進入21世紀後，曾經長期威脅人類生存與發展的瘟疫、饑荒及戰爭都已被解決，人類面臨著新的待辦議題「長生不老」、「幸福快樂」以及如何成為具有「神性」的人類；在解決這些問題中，以往的科學技術發展將成為那時無須佐證的「常識」，人類的自由意志也將面臨嚴峻挑戰，機器將會代替人類做出更明智的選擇。

哈拉瑞在書中也指出，人類將面臨三大問題，「生物本身其實就是演算法，生命是不斷處理數據的過程」、「意識與智能的分離」「擁有大數據積累的外部環境將比我們自己更瞭解自己」；如何看待這三大問題，如何採取應對措施，將直接影響著人類未來的發展。

ET快訊
按摩胸部能變大？正妹實測3步驟自搓1萬下　驚人成果曝光
20歲孝子撞4法拉利「天價維修費」曝光　不吃喝17年才能還清
和閨蜜吃完飯男友拒幫買單！安妮：好丟臉

關鍵字：未來簡史,吳曉波,人工智能,Yuval Noah Harari,未來簡史：從智人到智神,人類大命運：從智人到神人,Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

2019第一槍！百度搜狐涉低俗內容　陸網信辦勒令暫停部分頻道

快訊／陸漁船擱淺太平洋「偏遠環礁」　美派飛機救…降落困難盤旋中

隨著人工智能的進步　吳曉波：10年後99%的人都將成無用人

時速350公里自動駕駛　復興號在京張高鐵創世界首次

黃河飄來大片浮冰像「小島」　山東多座浮橋臨時拆除

涉嫌傳銷與虛假廣告　公安機關立案偵查「百億保健帝國權健」

非洲豬瘟延燒23省市！陸官方急開會議　誓言「打贏這場長久戰」

天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭過世　享年73歲

新年遭闖房推倒！女演員拒報警「穿太少也有錯」照片曝光…網反轟爆

屁孩冰上玩甩尾...連車墜入江裡失蹤　網諷：每年都有人送死

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

2隻炸鮮魷大到碗公裝不下　台中超海派大分量日式丼飯

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

2019第一槍！百度搜狐涉低俗內容　陸網信辦勒令暫停部分頻道

快訊／陸漁船擱淺太平洋「偏遠環礁」　美派飛機救…降落困難盤旋中

隨著人工智能的進步　吳曉波：10年後99%的人都將成無用人

時速350公里自動駕駛　復興號在京張高鐵創世界首次

黃河飄來大片浮冰像「小島」　山東多座浮橋臨時拆除

涉嫌傳銷與虛假廣告　公安機關立案偵查「百億保健帝國權健」

非洲豬瘟延燒23省市！陸官方急開會議　誓言「打贏這場長久戰」

天主教香港教區主教楊鳴章肝衰竭過世　享年73歲

新年遭闖房推倒！女演員拒報警「穿太少也有錯」照片曝光…網反轟爆

屁孩冰上玩甩尾...連車墜入江裡失蹤　網諷：每年都有人送死

2019第一槍！百度搜狐涉低俗內容　陸網信辦勒令暫停部分頻道

超帥麻辣鍋老闆李皓「比食物更好吃」！　網蓋樓揪團：兩個都打包

上海演出被要求說「祖國大陸」　演員龍龍堅持說：我來自寶島台灣

婚前闖關好難！伴娘團「開高衩」超兇狠　網笑翻：我全都要！

Volvo推監視駕駛攝影機還要花錢選？自動協助就醫功能超神奇

爆米花／吳昇峰吞首敗　崇越擠下合庫重返第一

周杰倫夫妻為何「堅持不曝光小孩」？　昆凌曝光「2人共識」超有愛

「墓中有蔭屍！」先人托夢祖墳漏水　男修墳挨罰30萬：我是盡孝道

中學五人制／花蓮上騰自主性強　有速度優勢想轉五人制

快訊／民眾遭火車撞上「屍塊散落鐵軌」　新竹地區通勤受影響

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

大陸熱門新聞

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知..

習近平談話藏玄機　揭國共2件史..

蔡英文堅拒「九二共識」、「一國..

新年遭性侵！女演員拒報警：穿太..

慘切11女乳房　高承勇今執行死..

人類首次！嫦娥四號成功登陸月球..

習近平：絕不會為台獨留任何空間

《告台灣同胞書》40週年　習近..

「非洲豬瘟」懶人包　大陸達10..

習近平喊話台灣青年「大陸追夢」..

母狗逗藏獒咬傷主　特警4槍擊斃

每天歪在沙發上玩手機　小心脊椎..

已婚補教師被爆約女學生3P還偷..

紅衣女跳橋　她拚死拉住15分鐘

更多熱門

相關新聞

5G商用、中國製造　吳曉波預測中美貿易五大戰區

大陸財經作家吳曉波在2018跨年演講中指出，當前第一大經濟體和第二大經濟體長期的「戰爭」（貿易戰）到2028可能還沒結束。另外，他從產業層面預測「中國製造」、「一帶一路」、「互聯網金融」、「5G商用」、「人民幣國際化」等方面，中美之間會形成不斷的衝突。

AIB時代來臨　陸學者：人類將變深度「宅男宅女」

人工智慧變智障　雷軍演示大出糗

擴展數據分析應用　決策者也需要看得懂

出席區塊鏈大會　許毓仁邀潘基文來台

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 王祖賢 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

金門死豬確認感染非洲豬瘟！　

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

他存股10年　累積千萬本金

子瑜「絕對領域全露」拜年！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

原民妹叫賣：棒賽棒不出來吃7顆

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

安妮和閨蜜吃完飯「男友拒幫買單」

林采緹忍撿屍夫6個月「宣布砍掉重練」！

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面