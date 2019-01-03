大膽竊賊強擄奉天宮虎爺陪睡半年　警跨年夜被託夢元旦請回神尊

▲▼新港奉天宮虎爺神尊遭竊，員警被託夢順利播案。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣新港分駐所員警郭人豪，調查去年奉天宮金虎爺信徒所寄放虎爺神像遭竊，一度因為影像僅出現紫色摩托車，線索有限加上影像模糊毫無頭緒，直到去年31日睡夢中，夢到金虎爺神像，隔天巡邏發現紫色機車出現奉天宮附近，才追查出蔡姓男子涉嫌偷竊。郭姓竊嫌經盤問後表示，因為失眠求安心才偷虎爺神像希望可以藉此保佑，警方斥責蔡某，即使神明同意，也要向廟方同意，訊後依竊盜罪嫌函送法辦訊後依竊盜罪嫌送辦。

新港分駐所受理去年奉天宮信徒寄放在廟宇內的金虎爺神像無故遭竊，調閱監視器發現，只有竊嫌壯碩身影及紫色機車及橘色安全帽，其他影像都很模糊，線索相當壽限，一度讓案件陷入膠著。所幸年初新港分駐所員警郭人豪巡邏發現38歲蔡姓男子，背影及所其稱機車與監視器內神似，便進行盤查並帶回訊問，才讓該案水落石出。

承辦員警郭人豪表示，自己新年前夕睡覺夢到金虎爺原本不以為意，隔天執行例行巡邏勤務時，行經奉天宮後方中正路時，發現由蔡姓騎士所騎乘紫色機車，不論是體態或是機車都神似影片中竊嫌，於是進型立即攔查，員警播放遭竊當天監視器錄影畫面及照片，蔡男才坦承犯行並帶警方前往自己太保市住處起初竊取來的金虎爺神像，同時坦承不同時間再次前往廟宇，又另外竊取另一尊黑虎將軍神像。

蔡男表示，自己耳邊常聽到莫明奇妙聲音徹夜輾轉難眠，於是向虎爺請示並擲聖筊獲虎爺同意，才會在不同時間先後抱走2尊虎爺回家供奉，蔡嫌一再強調自己是擲筊經虎爺同意。警方斥責蔡某，即使神明同意，也要經過廟方同意，訊後將蔡男依竊盜罪嫌函送法辦。