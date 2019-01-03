嚇人！八掌溪出海口含超多塑膠微粒　約13.5萬顆佈滿標準游泳池

▲全台海域塑膠微粒調查結果出爐，八掌溪出海口含量最多。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

黑潮海洋文教基金會去年5月耗資約500萬元，執行「島航計畫」，繞行16天，針對全台海域塑膠微粒調查，在5大海域，共51個檢測點，進行海水表面微塑膠的打撈與蒐集，3日公布統計結果，確認台灣領海範圍佈滿塑膠微粒，數量最多的依序為八掌溪、後勁溪出海口及和平島，其中又以「硬塑膠」最多。

▲黑潮海洋文教基金會今天和學者舉行記者會呼籲政府重視塑膠微粒的危害性。（圖／記者許展溢攝）

黑潮海洋文教基金會研究員溫珮珍說明，這次由民間自發性調查，航行超過650海浬，採樣後發現，每立方公尺海水中有0.016到64.12個塑膠微粒不等，若將水體換算成國際標準游泳池大小，約有30幾個到10數萬個不等的塑膠微粒在游泳池中。

▲調查結果顯示硬質塑膠占比最高。（圖／記者許展溢攝）

其中量最多的測點位在嘉義八掌溪出海口附近，每立方公尺有64.12個塑膠微粒，相當於國際標準游泳池中有13萬5千顆塑膠微粒，其次為高雄後勁溪出海口與基隆和平島，每立方公尺海水中分別有4.90與3.10顆塑膠微粒，等於泳池中有約1萬顆上下的塑膠微粒漂浮其中。

溫珮珍指出，這次研究採用美國非營利組織 5 Gyres網具設計及分析方法，將撈到的塑膠分成硬質塑膠（如瓶蓋）、軟質塑膠(如食品包裝)、發泡塑膠（如保麗龍）、塑膠纖維（如漁線、漁網）與圓形塑膠粒(塑膠原料)5種，結果硬質塑膠占比最高，可見生活塑膠仍佔大宗。

溫珮珍表示，西部海面八掌溪出海口測點計數到最多圓形塑膠粒，遠高於其他海域，來源大多為塑料加工原料，推測與上游或鄰近縣市的工廠活動有關；台灣西南部海面（包含小琉球）是各項人為活動最頻繁的區域，其中曾文溪出海口、安平新港外、後勁溪出海口、高屏溪出海口、楓港溪出海口以及小琉球的花瓶岩、龍蝦洞、厚石裙礁等8個測點塑膠微粒數量皆相對偏高，其中可能由塑膠袋、食品包裝為來源的軟塑膠佔9.7%，漁業活動如支撐蚵棚架的發泡塑膠佔6.9%。

▲ 塑膠微粒中「發泡塑膠」主要來自崩解保麗龍。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

台南社區大學環境小組研究員晁瑞光說， 塑膠微粒中「發泡塑膠」主要來自崩解保麗龍，調查顯示遍布於台灣海域各區海面，長期統計發現，在台南排名第一的嚴重問題是牡蠣浮棚養殖使用的保麗龍浮具所造成。國立台灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥認為，這些數據都只是冰山一角，海洋塑膠微粒的汙染，在台灣周遭海域已達普遍而嚴重程度，尤其塑膠微粒會慢慢沉澱到海底下，相對底棲生物會受汙染，如人類常吃蝦貝、海膽等，政府應跨部會處理。

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君表示，環保署雖已陸續展開限塑政策，但國內對海域塑膠微粒（微塑膠）現況調查卻十分缺乏，以美國加州來看去年10月就進一步針對微塑膠對人體的影響制定「加州安全飲用水法案」，嚴格管控微塑膠對健康的風險，政府應盡速投入資源，積極探討對策。