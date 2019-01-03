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「貴族零食」鹹蛋魚皮驚見熟透炸壁虎　新加坡公司道歉退款

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▲▼ 泰國網友發現，新加坡知名食品公司IRVINS出品的鹹蛋炸魚皮口味零食，有隻炸壁虎。（圖／翻攝自臉書／Jane Holloway）

▲ 一隻完整的炸壁虎出現在零食袋當中。（圖／翻攝自臉書／Jane Holloway）

國際中心／綜合報導

新加坡知名食品公司IRVINS出品的鹹蛋炸魚皮口味受到許多人喜愛，但一名泰國曼谷網友卻發現她買的這包零食裡頭竟然有一隻完整的炸壁虎，讓IRVINS緊急發布道歉聲明，並承諾針對購買該口味零食2019年10月16日前到期的顧客提供退款服務。

新加坡海峽時報報導，現年38歲的曼谷網友珍哈洛葳（Jane Holloway）上周六（12月29日）在臉書發文提到，她11月初在曼谷一家國際超級市場買了這包鹹蛋炸魚皮零食，但家人在吃了半包後，才發現這包零食裡面似乎怪怪的，起初以為是鮭魚寶寶的頭部，但後來卻發現那是隻炸壁虎，讓她直呼太噁心，「這怎麼會發生這種事？這看起來，這隻壁虎應該是和鮭魚皮一起炸的。」

哈洛葳表示，這包鹹蛋炸魚皮在泰國要價700泰銖（約新台幣714元），雖然算是種很貴的零食，但這也是她最愛的零食之一。

IRVINS公司2日在「IRVINS Salted Egg」臉書粉專發出道歉聲明，「我們誠摯向客戶以及所有直接、間接受到影響的人道歉，我們會對公司出售的商品擔起全盤責任」。據悉，公司已與哈洛葳聯繫處理後續退款等事宜，並將此案上報相關政府機構，公司全面配合調查，並提供退款服務。

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關鍵字：壁虎,IRVINS,東南亞要聞

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