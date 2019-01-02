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林明昇信託12億被質疑早知興航要倒　檢：難認操縱股價

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▲▼興航解散前，董座林明昇將12億元資產交付信託，北檢認為難以此認定有操縱股價嫌疑，將林明昇不起訴處分。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲興航解散前，董座林明昇將12億元資產交付信託，北檢認為難以此認定有操縱股價嫌疑，將林明昇不起訴處分。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者楊佩琪／台北報導

復興航空2016年解散，當時由媒體先報出消息，興航發布重大訊息駁斥，但隔日董事會便宣告解散。包括興航董座林明昇等人被質疑藉假重訊影響股價，不過台北地檢署以罪證不足不起訴處分，高檢署發回續查。北檢認為，林明昇在宣布解散前將資產信託之舉，為單純的商業操作，且還在尋找投資人及賣飛機救公司，難認有操縱股價之嫌，依舊給予不起訴處分。

同樣不起訴的還有興航財務長楊炫儀、總經理劉東明、發言人陳逸潔。偵訊時，林明昇強調，直到最後一刻都還在想辦法挽救興航，避免最壞的結果出現，才會將12億元資產交付信託，而當時董事會尚未召開，也未確認解散。

檢方傳喚負責處理信託事宜的律師，律師也表示，是他建議林明昇信託興航資產，以保障員工，避免遭銀行凍結，若找到投資人延續興航的營運，信託契約隨時可以解除。

北檢偵辦興航內線交易案，查出興航創辦人林孝信的弟媳林鄭珊珊等4人，透過管道得知興航將解散的消息後，賣股避損，4人皆被依違反《證券交易法》內線交易罪起訴。不過北檢認為，林明昇部分雖然在媒體報導後發布重訊否認，但當時仍未決定停飛，因此罪證不足，將林明昇不起訴處分。

但高檢署質疑，林明昇將資產交付信託，時間點就在剛好在董事會宣布解散前，可能早有預知解散消息，因此發回北檢續查。北檢則根據林明昇及律師說法，興航出現財務危機後，林明昇甚至賣飛機，期改善公司財務，信託資產難認有操縱股價之嫌，因此再度將林明昇、楊炫儀等人給予不起訴處分。

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關鍵字：復興航空,興航,內線交易,林明昇,董事長,解散,停飛,信託,員工,重大訊息,避損,賣股,股市,股價

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