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蔡拿民主做擋箭牌　環時總編：和統是事實，不是選擇題！

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▲▼環球時報總編輯。（圖／翻攝微博／胡錫進）

▲環球時報總編輯。（圖／翻攝微博／胡錫進）

大陸中心／綜合報導

中共中央總書記、中國國家主席習近平2日發表對台重要談話，內容提出5項對台原則。總統蔡英文也於2日下午強硬表態稱，「台灣始終未接受九二共識，也絕不會接受一國兩制，絕大多數民意也堅決反對，這是台灣共識」。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進2日說，「台當局現在動輒拿台灣的『民主』說事，做擋箭牌，這很可笑」，「和平統一已經在路上，這是現實，而不是民進黨當局同意與否的選擇題」。

社論指出，民進黨聽到「和平統一和一國兩制」後會受到震動，並且「因驚慌而跳腳」，早在大陸方面的意料之中；「然而民進黨當局的反應能代表台灣民意嗎？當然不能！」。

台灣與大陸這些年交流不斷增多，去大陸發展被越來越多的台灣居民和企業看好，「誰都知道大陸的終極目標是實現兩岸統一，台灣民眾願意與大陸的促統措施積極互動」，這些互動最能反映台灣的民意，並非台當局的叫囂。社論警告，拒絕「九二共識」，與和平統一的大趨勢背道而馳，其結果將是導致台海緊張的間歇性發作，甚至可能挑起軍事危機。

▲▼習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

▲習近平、蔡英文。（組合圖／路透、ETtoday資料照）

社論表示，「台灣民眾是願意在兩岸穩定的政治框架下過和平、繁榮的生活，還是願意與激進政治勢力一起鋌而走險，面對動盪甚至戰亂呢？請蔡英文當局好好做個調查，別動不動就把2300萬人的民意掛在嘴邊」。

「和平統一是一個逐漸展開的進程，它既來自頂層設計和推動，也有很強的自發性和歷史必然性」。社論強調，「中國歷史的很多重要拐點不以人的意志為轉移，台灣當下的『獨派』激進勢力尤其沒有修改中華民族復興大勢的資本和能力」。

談台當局動輒拿台灣的民主做擋箭牌。社論說，「14億人的大民主、大意志才是台灣問題走向的決定性力量」，「全體中國人民反對的事情，一定沒有出路」，「全體中國人民希望實現統一，那麼統一早晚一定能夠實現」。

最後，文章勸，民進黨當局該幡然醒悟了，否則他們未來注定要惶惶不可終日，「他們需要看準並跟上歷史的趨勢，重建自己的政治主動性」。

此外，官媒《人民日報》也立刻製作圖片，把台灣放進「祖國必須統一」的「国」字內。

▲▼人民日報把台灣放進「祖國必須統一」的「国」字內。（圖／翻攝微博／人民日報）

▲人民日報把台灣放進「祖國必須統一」的「国」字內。（圖／翻攝微博／人民日報）

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關鍵字：胡錫進,人民日報,蔡英文,習近平,和平統一,一國兩制,兩岸關係,九二共識,台灣民主

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