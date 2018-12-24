廣西小辣椒的舞步之爭　100人帶「土製炸彈」橋下鬥毆

▲「小辣椒」陸曉琪（右一）遭判刑8年。（圖／翻攝自南國早報）

大陸中心／綜合報導

因為懷疑他人抄襲自己的舞步，廣西南寧一名18歲少女「小辣椒」日前竟然找來一百多人要對方「踹共」，除了帶刀，還自製一種被稱為「紅牛罐」的土製炸彈赴約鬥毆，整起事件造成1人輕傷，還造成當地交通堵塞。「小辣椒」和同夥隨即被捕，法院在21日將她判處8年有期徒刑。

《南華早報》報導，一名未成年的黃姓男子在2月上傳一段自拍的四步舞影片到網路上，18歲的「小辣椒」陸曉琪發現後找對方理論，2人在通訊軟體QQ上互相叫囂，並約定2月25日在南寧市永河大橋聚眾鬥毆。

報導指出，陸曉琪把和黃男的對話截圖丟到群組，煽動朋友參加鬥毆，還鼓勵一名未成年的陳男使用煙花、炮竹、沙子、飲料罐等材料製作具有觸地即爆特性的「紅牛罐」。

報導表示，雙方於2月25日晚間在永和大橋南金磚茶成門口附近相遇，陸曉琪人馬約100人，黃男則帶來了20人，雙方互扔「紅牛罐」，並持刀及鋼管互毆，黃男人馬其中1名方男被砍傷。

▲陸曉琪今年僅18歲。（圖／翻攝自南國早報）

據報導，南寧市江南公安分局獲報之後出動，逮捕主要嫌犯陸曉琪、黃男等人，12月21日案件由江南區人民法院一審判處陸曉琪8年有期徒刑，陳男則是4年有期徒刑，其他3名嫌犯分別判處2年6月至3年的有期徒刑。