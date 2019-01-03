殺你全家只要幾個錢！南韓再傳變態董座　網路人權先驅揮拳狂揍下屬

▲ 宋明彬揮拳揍向員工臉部。（圖／翻攝自YouTube／KBS News）

國際中心／綜合報導

繼南韓機器人研發公司韓泰未來科技（Hankook Mirae Technology）董事長梁振浩遭爆狂甩下屬巴掌、逼員工虐殺動物等誇張行徑，首度將「被遺忘權（right to be forgotten）」概念引進南韓的49歲馬克集團董事長宋明彬也被指控霸凌下屬，3日遭警方傳喚。

《京鄉新聞》上月28日報導，自2013年9月就在馬克集團集團工作、一人包辦除開發以外所有業務的33歲楊姓員工長期忍受宋明彬的拳腳相向。宋明彬自2016年上半年至今的近3年間，多次在首爾江西區公司辦公室裡，以鈍器和手腳對楊男施暴。

由該報公開的影片中可見，身高較矮的宋明彬一面說話一面靠近楊男，隨後提起右拳、奮力揍向楊男臉上，雖然他閃頭避開，還是被強大的力道打得踉蹌一步、手撐在一旁桌子上。接著，宋明彬數度以右拳重拍下屬背部。

報導提到，宋明彬當時一邊揍人一邊大喊，「我看你就別工作了，乾脆就挨揍到死吧，你這個放肆的小子。」從窗戶對面拍下這段影片的目擊者則表示，宋明彬除了動手，還會伸腳，也不是第一次看到，「因為覺得有點誇張，就拍下來了。」且不僅宋明彬會對員工施暴，就連47歲的崔姓副董事長也會慣性霸凌下屬。

此外，宋明彬為了防止楊男逃跑，不但搶走他的手機、錢包、身分證等重要物品，還威脅要雇用殺手來殺害他的家人，「只要花個5億就能把你全家人殺光光。」影片和錄音檔曝光後，引起社會撻伐。