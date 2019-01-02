美中談判前夕防川普軟化　賴海哲：不接受中國空洞承諾

▲美國貿易代表賴海哲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

2019年美中貿易談判第1回合將在下周（7日）登場，對於美國貿易代表賴海哲和白宮貿易顧問納瓦羅來說，將會此生最重要的一戰，「在今年3月重新定義美國、中國世界兩大經濟體的貿易關係。」無論美國總統川普喜歡與否，兩國之間的關係將越來越緊密，賴海哲與納瓦羅必須讓美中之間的權力平衡，是對美國有利的，因為任何談判策略都會對美國企業、勞工和消費者產生影響。

首先賴海哲（Robert Lighthizer）必須先面對不穩定的金融市場，因為去年金融市場面臨自2008年以來最大的跌幅，儘管川普宣稱貿易戰非常容易取勝，他也是一位「關稅人」，但川普越來越渴望盡速與中國達成協議，以安撫焦慮不安的金融市場。川普的幕僚表示，川普一再告訴顧問，大陸國家主席習近平是可以達成交易的人，上個月29日川普才與習近平通過電話，隨後也發推特表示，「協議的進展非常順利。」

川普曾在川習晚宴上，指著對中國充滿懷疑的賴海哲說，「這是我的談判代表！」接著轉向納瓦羅（Peter Navarro）說，「這是我的悍將！」71歲的賴海哲要的是對中國貿易上實質的改變，同時必須要防止川普接受中國的「空洞承諾」，例如增加大豆與牛肉的進口數量，並且要求川普要透過加徵關稅，對中國施加更大的壓力，才能成為贏家。