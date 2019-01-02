襲胸女同事2分鐘！　公所課員「找她爸求情」15萬和解免被關

▲法官考量雙方達成和解，判蕭男緩刑。（圖／CFP）



地方中心／花蓮報導

花蓮一名蕭姓公所課員在活動會場酒後對女同事小花（化名）伸出狼爪，不但襲胸、摸下體2分鐘不肯罷手，還猛問「說好的一夜情呢」，直到對方大力咬手才放手。花蓮地院審理後，由於雙方已達成和解，因此依強制猥褻判蕭男7個月有期徒刑，緩刑3年，期間付保護管束，可上訴。

判決書指出，蕭男在法庭上辯稱當下因酒後情緒比較亢奮，才會在無意識的狀況下碰到小花，並不是故意的。根據《聯合報》報導，蕭男之後還有到對方住處表示歉意，甚至還拜託女方父親幫忙求情，不過仍遭小花「抓胸部抓下體，叫你放手也不放，你真的是看我人太好，心很軟所以欺負我」回嗆無法原諒。

法官審理後認為，蕭男未能尊重他人身體自主權，為逞一己之私慾徒手勾住小花脖子、撫摸胸等身體部位，做出強制猥褻行為，考量雙方已以15萬達成和解，因此依強制猥褻判蕭男7個月有期徒刑，緩刑3年，並於2年內須到指定政府機關等地提供40小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

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