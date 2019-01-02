　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

襲胸女同事2分鐘！　公所課員「找她爸求情」15萬和解免被關

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼變態,色狼,摸,非禮,性騷擾,亂摸。（圖／CFP）

▲法官考量雙方達成和解，判蕭男緩刑。（圖／CFP）

地方中心／花蓮報導

花蓮一名蕭姓公所課員在活動會場酒後對女同事小花（化名）伸出狼爪，不但襲胸、摸下體2分鐘不肯罷手，還猛問「說好的一夜情呢」，直到對方大力咬手才放手。花蓮地院審理後，由於雙方已達成和解，因此依強制猥褻判蕭男7個月有期徒刑，緩刑3年，期間付保護管束，可上訴。

判決書指出，蕭男在法庭上辯稱當下因酒後情緒比較亢奮，才會在無意識的狀況下碰到小花，並不是故意的。根據《聯合報》報導，蕭男之後還有到對方住處表示歉意，甚至還拜託女方父親幫忙求情，不過仍遭小花「抓胸部抓下體，叫你放手也不放，你真的是看我人太好，心很軟所以欺負我」回嗆無法原諒。

法官審理後認為，蕭男未能尊重他人身體自主權，為逞一己之私慾徒手勾住小花脖子、撫摸胸等身體部位，做出強制猥褻行為，考量雙方已以15萬達成和解，因此依強制猥褻判蕭男7個月有期徒刑，緩刑3年，並於2年內須到指定政府機關等地提供40小時義務勞務，緩刑期間付保護管束，全案仍可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【更多精彩新聞】

►代言被批「摧毀高雄」！白冰冰開砲嗆丁允恭：賤人閉嘴，做這麼爛還酸

►養女兒3年「越大越像小王」！驗DNA驚戴綠帽　妻：原來不是你的

ET快訊
企鵝妹直播3hr「賺白領7個月薪水」！狂粉斗內「天價金額」曝
雪莉跨年趴「撲倒趴胸玩親親」！裙一滑底褲全看光

關鍵字：課員,襲胸,下體,強制猥褻,緩刑

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

公車逼車糾紛影片曝光　目擊民眾：台灣沒王法了是嗎？

蝶戀花翻車33死！遊覽公司不滿撤照　提行政訴訟敗訴

殺牙醫無懺悔「死後到地下道歉」　死者家屬：還有公平正義嗎

20萬元罰不怕！　桃機再查獲5旅客攜豬肉製品入境

帛琉雜貨輪台海中線翻覆　台陸日韓海空大搜救　中方救兩船員撈一遺體

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

賴清德長子婚宴熱舞！ 高學歷「超正大眼媳婦」曝光

《漂向北方》原唱來了！　王力宏黃明志第一次合體表演

終於聽到《愛了很久的朋友》　田馥甄一開口就想哭～TT

五月天失憶開放二次點歌　《寵上天》N年沒唱「想打歌迷！」

被政治耽誤的歌手唱跨年啦！！　吳蕚洋：人生短短幾個秋～～

公車逼車糾紛影片曝光　目擊民眾：台灣沒王法了是嗎？

蝶戀花翻車33死！遊覽公司不滿撤照　提行政訴訟敗訴

殺牙醫無懺悔「死後到地下道歉」　死者家屬：還有公平正義嗎

20萬元罰不怕！　桃機再查獲5旅客攜豬肉製品入境

帛琉雜貨輪台海中線翻覆　台陸日韓海空大搜救　中方救兩船員撈一遺體

神秘商人1.4億珠寶忘在小黃　運將歸還霸氣：1400萬報酬也不要

浴室裡放「針孔行動電源」　偷拍男認了：愛慕女房客

影／屏東安養中心火災　38名老人「推輪椅＆床逃生」1人燙傷

襲胸女同事2分鐘！　公所課員「找她爸求情」15萬和解免被關

影／工程車撞倒限高架　「鐵架從天而降」砸毀休旅車和機車

鹿晗、關曉彤爆2天後「官宣結婚」　工作室通稿截圖瘋傳！

《封印者M》台港澳全球首發 1月8日全面公測

侵占公有地大賺千餘萬　新北強拆改建157個停車位招商

文慧如金門連唱4首！　喝完高梁喊：喉嚨都著火了！

公車逼車糾紛影片曝光　目擊民眾：台灣沒王法了是嗎？

劉德華沉默5天…再度道歉！　曝光病倒後「身體現況」

蝶戀花翻車33死！遊覽公司不滿撤照　提行政訴訟敗訴

川普邀兩黨領袖參加邊境安全簡報　民主黨法案難過關

解決交通問題！入住花蓮太魯閣晶英　BMW豪華休旅免費開

孩子在尖叫！男怒吼「怎麼不去死」　警急到場花20分鐘幫殺了

又要買彩券了！一句話撩妹子　沒有閃光GET還被回：祝中獎

社會熱門新聞

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃..

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開..

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔..

女工人含淚從35樓工地躍下　老..

水泥車煞車壞！司機37秒神停獲..

八大兩年存5百萬　她陰道永遠發..

嘉義惡男虐殺1貓1狗　動保志工..

抓女友跨年坐他車！22歲男談判..

媽賣煎餃獨力養大！少年跨年溺斃..

囚禁嫩妹4天硬上4次　老翁：跟..

陽明山跨年　騎士下山自撞噴飛亡

吳宗憲簽本票捲吸金案　北檢追債

撞飛騎士負3成肇責　影片曝光網..

更多熱門

相關新聞

妙齡女慘遭雇主襲胸3次　還被強逼口X！

印尼籍女移工「瑪麗亞」（化名）隻身來台工作，卻慘遭蔡姓雇主猥褻3次、性侵1次，但她卻因害怕「會被遣送回印尼」，儘管遭到雇主猥褻或性侵，僅敢以閃躲、口頭說「不要」的方式來躲避，卻不敢激烈抗拒。整起事件直到她再也忍不住，並向同事哭訴後報警才曝光。台中地院依法判蔡男1年徒刑、緩刑4年。

宮廟師傅追求不成　強吻襲胸硬上女徒弟

女按摩想緩解失眠「慘遭師傅襲胸」

男客綁住再性虐　她下體撕裂爆血求救

嬤下體血流2週沒好「都老公害的」

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

抽到電風扇迎新年！他合照笑超爽…

鴻海副總偷人妻　鹹濕錄音曝光

南部人吃鹹酥雞配「解膩神物」

謝佳見分手後「站店外求復合」！

「婚禮主唱小三」演唱影片遭洗版　停止所有演出

男友帶女生回家瞎扯「家庭式餐廳」

周杰倫澳洲遊艇趴　1歲兒子正面曝光

水泥車煞車失靈　司機機警逆向閃車

鴻海副總「高規格偷情」揭密　開房不手軟

張婷婷公開親生兒：我不是死人妖

月老指示直接上　他衝了下場超慘

侯硐雙屍「全村吹狗螺」　男驅魔惹議

耳麥出包！謝金燕台上傻眼「來教我怎麼跳」

尾牙4正妹爆衣　網狂問：缺人嗎？

女星被下藥！櫃台無視求救…「慘遭性侵4小時」

更多

最夯影音

更多

總統府元旦升旗「司儀大破音」 網笑：昨天跑去嗨了？

紅燈前煞車突失靈快要追撞　司機大膽逆向閃車！無傷亡

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

躲過2次安檢！2根香腸帶入境 YouTuber急自首…現省20萬

茄子蛋救跨年收視！！「浪子回頭+浪流連」聽哭了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面