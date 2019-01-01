影／金門海岸首見皮膚發黑豬屍　病毒分析結果最慢3日出爐

記者許展溢／台北報導

金門動植物防疫所昨天12月31日接到海巡署第九岸巡隊復國墩安檢所通報，在金沙鎮田浦海岸發現一頭死亡豬隻，農委會家畜衛生試驗所1日表示，採樣要等到2日才會送到台灣，會用最快方式進行檢驗。

▲海巡在金門金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻。（圖／第九岸巡隊提供）

第九岸巡隊表示，昨天下午2點45分，執行「全面灘岸搜索及海面監控專案」時，在金門縣金沙鎮田埔岸際發現1頭死亡豬隻，豬隻長約170公分、高60公分，整體外觀大致良好，只是皮膚部份發黑，死亡原因不明。

第九岸巡隊指出，當下發現時隨即拉設封鎖線，同時通報金門縣政府防疫所及動植物金門檢疫站前往處理，已對周邊岸際和所有設備消毒，並將豬隻屍體實施隔離封裝、採樣後焚毀。

▲第九岸巡隊表示，已對周邊岸際和所有設備消毒，並將豬隻屍體焚毀。（圖／第九岸巡隊提供）

岸巡人隊員研判這隻死豬很有可能是從大陸泉州漂流過來，第九岸巡隊對此表示，過去其實不太會有海漂死豬，大部分都是海漂垃圾居多，檢體會送至農委會家畜衛生試驗所進行病毒分析並追查死亡猪隻可能來源。

家畜衛生試驗所指出，採樣預計2日才會收到，目前暫時無法研判該豬隻死亡等狀況，但收到採樣後，結果最快也要24小時內才會出爐，家畜衛生試驗所表示，會盡量用最快的方式進行檢驗。