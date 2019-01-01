這次換成不能張開眼　珊卓布拉克Netflix最新驚悚電影《蒙上你的眼》

相信很多人一定不會忘記上半年大受好評的《噤界》，充滿新意的恐怖氣氛，一點聲音都讓人心臟發麻。而在12月21日即將上映的最新Netflix電影《蒙上你的眼》(Bird Box)中，角色則是完全不能張開眼，必須依靠聲音來生存。

改編自同名暢銷小說，這部小說曾獲得2014英國Thisishorror年度最佳恐怖小說獎和2014美國Goodreads讀者票選年度恐怖小說。主角由奧斯卡影后珊卓布拉克挑大梁演出，導演則由【夜班經理 】【更好的世界 】的金獎導演蘇珊娜·畢爾執導。劇情跨越5年之久，珊卓布拉克飾演的女主角梅洛莉，五年前因為一股不明勢力，導致社會大多數人自殺。五年後，梅洛莉必須帶著她的兩個孩子孤注一擲，奮力逃離險境。

< 劇情大鋼 >

五年前，電視上出現奇怪的新聞，人們突然發狂然後離奇死亡，據說他們死前都看見了某種「生物」。在一無所知的情況下，恐懼的人們開始封鎖家中的每扇窗，不再出門，不願看向屋外，再也沒人見過世界變成什麼模樣。懷孕的梅洛莉眼見姊姊以詭異的方式結束了自己的生命，她決定去尋找在報上刊登分類廣告的那些人──加入他們，在安全的大房子裡想辦法活下去。

但五年後的某一天，一個男人帶著一個公事包敲響了安全庇護所的大門，也擊碎了屋內岌岌可危的平衡。梅洛莉唯有帶著兩個孩子逃離家園，穿過一條變化莫測的河流，才能保住生機。為了讓自己跟孩子活下去，他們展開了為期兩天、充滿危險的旅程，最重要的是，全程都必須蒙住雙眼。

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW | 來源：Netflix

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