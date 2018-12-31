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噁男「整路緊盯她」！正妹喝醉坐錯車　竟被性侵打到變豬頭

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／Andrea Sicignano）

▲安德里（Andrea Sicignano）。（圖／翻攝自Facebook／Andrea Sicignano

國際中心／綜合報導

來自美國的27歲女子安德里（Andrea Sicignano）現正於西班牙讀書，她在聖誕節前夕與朋友一同外出狂歡，不過卻因為喝醉坐到反方向的巴士，來到一個完全陌生的區域；這時，一名男性乘客主動上前幫忙，並稱能帶她回家，不過等到安德里感到不對勁想逃跑時，該名男子卻突然大變，不僅瘋狂的毆打她，更將她拖到路旁性侵，最後她靠著裝死才逃過一劫。

根據外媒報導，安德里先前到西班亞馬德里讀書，並在聖誕節前夕與朋友去觀賞看佛朗明哥舞蹈的表演，結束後還到酒吧喝酒；喝得醉醺醺地兩人在酒吧分開後，各自走向回家的路，不過安德里卻搭錯了巴士，來到一個完全陌生的地方。

當時的時間是凌晨四點，已經沒有其他車可以搭了，安德里跟著其他乘客下車後，坐在車站的長凳上想著該如何是好；這時，一名跟她同一班車的男乘客突然接近，並稱可以帶幫助她回家，不過就在她感受到事情好像有點不對勁想逃跑時，這名男子先是瘋狂毆打她的臉，然後將她拖進路旁性侵。

安德里說當時她的臉上滿是血的被性侵，只能假裝自己已經死了，並暗自祈禱這名男子在她張開眼睛時會消失，最後不知道過了多久，當她再度睜眼時，男子已經不見了；她光著腳跑到距離大概20步遠的道路上，一邊尖叫著攔車尋求幫助，幸好遇上一名善良的陌生人幫她打電話叫救護車並報警。

安德里在這場襲擊中，鼻子有4處斷裂，身體上到處都是擦傷和划痕，眼睛的地方則是瘀青腫脹，整個人看起來十分狼狽；她報警之後，在察看巴士的監視錄影器時發現，襲擊她的男子整路都一直在盯著她看，似乎早已經有預謀。

報導中指出，在經過3天的調查之後，有一名嫌疑人已經遭到逮捕。安德里說她唯一慶幸的是她活了下來，因為男子原本可以將她殺死，但是現在她還站在這裡，能做的就是放送自己，度過這個艱難的時刻。

▼安德里被打成豬頭。（圖／翻攝自Facebook／Andrea Sicignano）

▲▼（圖／翻攝自Facebook／Andrea Sicignano）

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關鍵字：西班牙,巴士,喝醉,性侵

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