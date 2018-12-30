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「鴿子血」扮處女一次4萬　診斷證明和學生證攏係假

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圖文／鏡週刊

中國深圳當地破獲「偽處集團」以一次2萬至4萬元台幣不等的價碼主打「良家下海」吸引嫖客上門，並向嫖客提供「處女膜診斷證明」「鴿子血」「學生證」等方式訛騙嫖客，深圳龍崗警方27日在獲報後一共逮獲65名「處女」以及不法集團200多人。

  1. 偽造「破處」的鴿子血填裝物。（翻攝自南方法治報）
  2. 誆騙嫖客「學生下海」的偽造學生證。（翻攝自南方法治報）

當地警方指出，處女情結的嫖客以微信、陌陌等社交平台交涉「求處」後，根據客人要求以動車（高鐵）、飛機等方式「送貨到府」，範圍甚至一度擴及四川內地。而偽處們為求逼真皆以「鴿子血」填裝私密處，包裝後「處女」甚至成為整個賣淫集團的產業鏈主打。

  1. 成員間調度「鴿子血」的對話截圖。（翻攝自南方法治報）
  2. 「處女膜完整」的診斷證明。（翻攝自南方法治報）

深圳「偽處集團」同時偽造學生證件，並勾結私人醫生以每張台幣400多元代價開出「處女膜診斷證明」，以及以當地的商店作為掩飾製作「鴿子血」存放冰箱，以10元至20元的人民幣價格兜售給「處女」。

  1. 偽裝成處女的賣淫女子。（翻攝自南方法治報）
  2. 一共65名賣淫的偽處女遭到逮捕。（翻攝自南方法治報）

《南方法治報》報導，深圳龍崗警方於上月初獲報網路上有一個微信群，群內成員聲稱提供「處女」，但卻用假處女來騙取嫖客。警方潛入搜查後，發現深圳、四川多個賣淫集團互相勾結，彼此「資源共享」，同時透過微信群組，不時發出「我有客人」「需要鴿子血」等訊息，共組賣淫網路。

中國深圳龍崗警方隨後在深圳以及四川省等地共逮獲近200名犯罪集團成員，當下刑事拘留106名集團嫌犯，以及4名提供鴿血嫌犯、1名提供「處女膜診斷書」嫌犯，包括65名賣淫的女成員。


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關鍵字：鏡週刊,鴿子血,處女膜,學生證

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