越南團大脫逃畫面流出！「幫忙接到台北去」人蛇集團成員模樣曝光

▲地陪（圖左）苦勸畫面中的遊客不要擅自脫團，但遊客們仍執意離開；右邊畫面中的女子自稱接人到台北，旅行社地陪懷疑是人蛇集團雇傭。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

交通部觀光局25日證實，4個來台旅遊的大型越南旅行團共153人，分別在21日、23日入境高雄，卻有152人脫逃失蹤，也成為台灣推行新南向政策「觀宏專案」以來，最大的假觀光、真偷渡案件。本刊取得2段遊客脫逃的現場畫面，畫面中只見旅行社地陪導遊不斷向這些來台旅客勸說，請他們不要逃跑，否則違法；但這些遊客無視台灣法令約束，執意脫團離開。

152名越南籍旅客入境台灣後，有148人失聯，截至27日晚間，共逮捕11人，上有137人在逃。本刊取得2段各為50秒和2分55秒的影片，內容是觀光客們脫逃前，疑似有人蛇集團派人接應，旅行社的地陪小姐用越語苦勸這些遊客不要跑掉，否則會觸犯台灣法令，引發國際事件。

▲畫面中的越籍男子執意離開。

50秒的影片中，地陪在高雄市建國路的信宗飯店前，持手機錄下1名陌生越南女子前來接人，地陪質疑該女子為何要來接觀光客，女子說：「幫忙接他們到台北去！」緊接著就看到眾人拿著行李準備脫團，地陪再大聲疾呼這些觀光客切勿逃跑。

另一段2分55秒的影片內容則為，地陪到飯店大廳苦勸眾多遊客，表示台灣到處都是監視器，若違法脫逃會演變成國際事件，最後依然會被執法人員抓回來；若要找工作，必須透過合法仲介再來台，不要打黑工！但影片中的男女仍是不為所動，不顧地陪的苦心勸阻執意逃跑。



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