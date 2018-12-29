李興文24歲兒IG撂英文自爆抽大麻：這很猛！「台灣人太沒幽默感了」

圖、文／鏡週刊

之前李興文在民視《新兵日記》演連長，當時他受訪時，透露自己在家也搞「軍事教育」，除了體能訓練外，訓起話也滿口大道理，要高校生的兒子儘量克制欲望；沒想到媒體報導，他的24歲長子李堉睿竟在IG、大方分享抽大麻的好處，還秀出一個玻璃罐的大麻。

李興文之前如此自豪教育兒子：「我對他們喔！常提醒有三點，第一個就是做人要正直，第二個身體要健康，第三個讀書是自己的責任。」他也感嘆，後悔以前對兒子們粗暴，現在都當哥兒們，但他強調自己以身作則：「做到身教，希望他們將來也走我的路，這是一種傳承。」

只是長子李堉睿如今自爆服用大麻當營養劑，根據《蘋果》報導，李堉睿如此介紹：「我做功課時要使用它，我睡覺時也會用它，出門也帶著它，我放輕鬆的時候也會使用它。它就像是我每天的咖啡因藥丸，我每天的咖啡因攝取。」事後他說那是假的只是「想要測試大家的反應」。

「這是四氫大麻酚，你知道，它就是不同的化學式，功效是一樣的，至少對我的身體來說，你們應該試試看！」李堉睿還特寫大麻的玻璃罐，並說：「老兄，我不會騙你，這狗屎看起來很猛，你看！」

對此李興文回應：「他就喜歡在 YouTube拍些有的沒的，想吸引人家注意，我有罵過他，他最近蠻正常的啊。」不過兒子回他「台灣人太沒幽默感了」。

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