遭疑賤賣高雄土地　陳菊：「一生坦蕩」接受任何檢驗

▲陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

總統府府秘書長陳菊日前遭名嘴黃世聰爆料，擔任高雄市長12年來賤賣高雄土地。對此，陳菊在臉書回應，「一生坦蕩接受任何檢驗」，並解釋，政府公有土地的釋出，都必須依照法令，核實而公開的辦理，歡迎各界檢驗。

黃世聰於節目錄影時透露，陳菊在擔任高雄市長12年來就賣了16.7萬坪的土地，比一個梵蒂岡還大，平均每坪僅賣37萬的，土地總收入只有618億，換算下來每坪只賣37萬，與台北市、台中市每坪至少百萬起跳相比非常便宜，像是台中最貴的七期開價4、500萬，所以高雄的地受到很多建商歡迎，更希望市府多賣地，標脫率也很高。

對於黃世聰的爆料，陳菊表示，市府地政團隊透過土地重劃創造財富，全市有85%土地開發皆採公辦重劃，將土地標售或增值盈餘回歸平均地權基金，基金運作均依法行事、公款公用，公開透明繳入公庫，「接受議會監督審議，並依循漲價歸公的正義原則，將盈餘投入建設、利益全體市民共享，合理合法使用公共財源。」

▲陳菊遭爆建邁高雄土地，臉書澄清「一生坦蕩願受檢驗」。（圖／翻攝陳菊臉書）

爆料一出後，同黨市議員王世堅坦言該查，他解釋，不管國民黨、民進黨，或是任何縣市首長，既然有人質疑任內土地買賣價格過低，對於質疑都應該要查清楚。

王世間強調，陳菊擔任高雄市長有功勞也有苦勞，民進黨在高雄把又髒又臭的高雄變成宜居城市，但又要面對中央重北輕南的政策財源不足，土地買賣很正常，自己一席話要表達的是韓國瑜既然當了市長，這種事要查很容易，不該放著外界妖魔化陳菊、要還陳菊一個公道。

▲王世堅。（圖／記者蔣婕妤攝）