腸病毒小孩退貨請假被念　台灣父母研發居家照顧險免看老闆臉色

▲新安東京海上產險商品開發團隊自行研發的「小孩退貨照顧險」，當學校腸病毒、流感、登革熱停課或是肺炎生病時，父母可以透過保險轉移請假扣錢的煩惱。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

一群平均年約35歲的父母首創「小孩退貨照顧險」，主要針對家中有14歲以下小孩因腸病毒、流感、 肺炎、登革熱等，家長必須自行請假照護或在家照顧小孩，便可不必擔心請假扣錢，提供年輕家長多一份支持與保障。

新安東京海上產險新創發展中心團隊中，有許多是撫育2歲、5歲及國中小就學孩童的年輕父母，他們曾因為小孩生病一年多達98張掛號繳費單據而爸爸跟公司請假照顧時數達50小時以上，丈夫和妻子也會因為誰請假扣薪水的多寡還決定誰留在家照顧小孩而拌嘴鬥氣，因此集思廣益獨家研發出一張網路暱稱「小孩退貨照顧險」的兒童居家照顧費用保險，可以一年全台獨家銷售。

新安東京海上產險副總兼發言人呂文泉表示，兒童居家照顧費用保險之承保範圍，係為被保險人子女罹患腸病毒感染（手足口病或疱疹性咽峽炎）、流行性感冒 A、B、C、D型、肺炎、登革熱其併發症而須請假在家休養或醫院療養者，或被保險人子女所就讀學校，因法定傳染病或其他疾病達到就讀學校所在縣市政府公告的停課標準而致學校停課無法就學者。

符合上述情形被保險人須請假照顧子女時，只要出具相關證明，便可依保單所約定保險日額1,000元、2,000元、3,000元等三種申請理賠，考量實際父母可能會輪流請假照顧小孩的情況，父母雙方僅需一人投保，配偶請假也可獲得保障。

呂文泉舉例說，一個小家庭夫妻育有一個2歲的兒子在網路投保6個月的、保險日額1,000元的小孩退貨照顧險保單，保費2,613元，雖然小孩並沒有感染流感，但學校為了避免疫情擴散宣布停課5天，此時無論是爸爸或是媽媽輪流請假在家照護小孩都可以申請理賠，理賠金額共為5,000元，以填補父母請假在家照護小孩的薪資損失。

而這一張創新產壽險業界推出「小孩退貨照顧保險」已在今年11月於各通路及同步於「吉時保」網路平台線上販售，此時台北多所學校腸病毒停課，已有保戶申請理賠領取保險金。