跨年禦寒最in時尚「機能羽絨」變潮了　經典菱紋縫線超修身　

▲年底前氣溫驟降！羽絨外套是冬季最夯的禦寒單品，保暖又修身的版型非常百搭。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／台北報導



氣溫驟降，12月聖誕過後終於有冰凍的感覺！台灣人愛穿羽絨外套，想要穿起來顯瘦又有潮流感，關鍵在於版型和材質，若搭配獨特車線，則更能展現俐落線條、勾勒苗條身形，隨意搭牛仔褲或窄管褲，一秒變身街拍時尚寵兒！台灣機能服飾品牌Hilltop山頂鳥，2019發表最強跨年「寒著」一改羽絨衣厚重的視覺，用美感版型神助攻，女款合身剪裁抽高顯瘦，男款簡約配色俐落大方。新的一年趕緊擺脫厚重穿搭，趁著寒流跟上潮流，輕鬆駕馭讓機能外套，展現2019年冬季時髦。

▲山頂鳥「防水羽絨短大衣」帽子為可拆式，帽側兩邊、帽後中可調節帽圍。



以往穿羽絨衣最擔心顯腫、顯胖的問題，特別怕冷的民眾還需要在裡面塞發熱衣、毛衣，整個人腫胖感無法遮掩。因此，以輕便、保暖為主要訴求的機能性羽絨外套是2019年的高度話題！過去米其林般的胖胖版型的設計已不復見，「羽絨外套」旋風潮從南韓席捲到台灣，率性休閒的單寧搭上羽絨衣，大勢單品必要在農曆年前入手。例如Hilltop山頂鳥全面進化推出「防水羽絨短大衣」俐落短版採精細車縫工藝製成！女款的合身設計是一大巧思，布面採用麂皮與麻花布材質拼接，菱格紋設計沿著腰線修飾，因此有瘦5公斤的視覺效果，拍照隨意擺個POSE立刻從路人變身成網美，穿出苗條感。





▲布面採用麂皮與麻花布材質拼接，菱格紋設計沿著腰線修飾，因此有瘦5公斤的視覺效果。



台灣冬季天氣濕冷，除了保暖，防風防水也相當重要！這款「防水羽絨短大衣」以黑色、桃粉兩色來呈現，採用防潑水的面料還不夠，加入的小細節豐富功能性，內羅紋鬆緊式袖口與穿指袖設計，特別適合機車族當作禦寒外套，騎車時透過束口防堵冷風灌入，避免受涼並加乘保暖效果。喜歡往戶外跑的消費者，左內胸拉鍊式口袋，可放置護照及貼身物品，非常適合混搭健行、戶外活動的配件，符合現代休閒的穿搭Look。





▲擅用經典單品玩穿搭，寒冬裡也可以ㄧ樣時尚有型。

給人老土印象的羽絨外套近年早在伸展台變成搶手單品，一改超級機能的運動版設計，Hilltop山頂鳥男版「羽絨仿麂皮短大衣」暗色調的準則以月光藍搭冷灰色，營造撞色感也減輕視覺上的沈重，經典的菱格壓紋大顯雅痞潮流風，想穿出好看的Style簡單搭球鞋就能辦到；機能部分，內層暖蓄熱羽絨輕盈柔軟可維持體溫熱，今年跨年穿上Hilltop山頂鳥，來來回回奔波之際，有型的剪裁設計讓人看起來依舊朝氣十足，滿足現代人戶外休閒的時尚需求。