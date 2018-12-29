　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

跨年禦寒最in時尚「機能羽絨」變潮了　經典菱紋縫線超修身　

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 山頂鳥週年慶宣傳 。（圖／記者湯興漢攝）

▲年底前氣溫驟降！羽絨外套是冬季最夯的禦寒單品，保暖又修身的版型非常百搭。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／台北報導

氣溫驟降，12月聖誕過後終於有冰凍的感覺！台灣人愛穿羽絨外套，想要穿起來顯瘦又有潮流感，關鍵在於版型和材質，若搭配獨特車線，則更能展現俐落線條、勾勒苗條身形，隨意搭牛仔褲或窄管褲，一秒變身街拍時尚寵兒！台灣機能服飾品牌Hilltop山頂鳥，2019發表最強跨年「寒著」一改羽絨衣厚重的視覺，用美感版型神助攻，女款合身剪裁抽高顯瘦，男款簡約配色俐落大方。新的一年趕緊擺脫厚重穿搭，趁著寒流跟上潮流，輕鬆駕馭讓機能外套，展現2019年冬季時髦。

▲▼山頂鳥週年慶宣傳 。（圖／記者湯興漢攝）

▲山頂鳥「防水羽絨短大衣」帽子為可拆式，帽側兩邊、帽後中可調節帽圍。

以往穿羽絨衣最擔心顯腫、顯胖的問題，特別怕冷的民眾還需要在裡面塞發熱衣、毛衣，整個人腫胖感無法遮掩。因此，以輕便、保暖為主要訴求的機能性羽絨外套是2019年的高度話題！過去米其林般的胖胖版型的設計已不復見，「羽絨外套」旋風潮從南韓席捲到台灣，率性休閒的單寧搭上羽絨衣，大勢單品必要在農曆年前入手。例如Hilltop山頂鳥全面進化推出「防水羽絨短大衣」俐落短版採精細車縫工藝製成！女款的合身設計是一大巧思，布面採用麂皮與麻花布材質拼接，菱格紋設計沿著腰線修飾，因此有瘦5公斤的視覺效果，拍照隨意擺個POSE立刻從路人變身成網美，穿出苗條感。

▲山頂鳥 。（圖／合併）

▲布面採用麂皮與麻花布材質拼接，菱格紋設計沿著腰線修飾，因此有瘦5公斤的視覺效果。

台灣冬季天氣濕冷，除了保暖，防風防水也相當重要！這款「防水羽絨短大衣」以黑色、桃粉兩色來呈現，採用防潑水的面料還不夠，加入的小細節豐富功能性，內羅紋鬆緊式袖口與穿指袖設計，特別適合機車族當作禦寒外套，騎車時透過束口防堵冷風灌入，避免受涼並加乘保暖效果。喜歡往戶外跑的消費者，左內胸拉鍊式口袋，可放置護照及貼身物品，非常適合混搭健行、戶外活動的配件，符合現代休閒的穿搭Look。 

▲▼ 山頂鳥週年慶宣傳 。（圖／記者湯興漢攝） ▲▼ 山頂鳥週年慶宣傳 。（圖／記者湯興漢攝）

▲擅用經典單品玩穿搭，寒冬裡也可以ㄧ樣時尚有型。

給人老土印象的羽絨外套近年早在伸展台變成搶手單品，一改超級機能的運動版設計，Hilltop山頂鳥男版「羽絨仿麂皮短大衣」暗色調的準則以月光藍搭冷灰色，營造撞色感也減輕視覺上的沈重，經典的菱格壓紋大顯雅痞潮流風，想穿出好看的Style簡單搭球鞋就能辦到；機能部分，內層暖蓄熱羽絨輕盈柔軟可維持體溫熱，今年跨年穿上Hilltop山頂鳥，來來回回奔波之際，有型的剪裁設計讓人看起來依舊朝氣十足，滿足現代人戶外休閒的時尚需求。

ET快訊
泫雅深夜PO「內褲自拍」　胸部以下線條全露粉絲都瘋了
阿婆開刀喊「我腳好痛」！麻醉醫細聽解讀出思念密碼
高國華凌晨酒駕被逮！辯：吃薑母鴨手機不見開車找

關鍵字：Hilltop山頂鳥,山頂鳥,羽絨衣,禦寒

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

穿羽絨衣也hen潮！無車縫羽毛不亂飛　輕盈保暖媲美時尚大片

影／2019新制上路　基本工資大漲、發票兌獎換地點「懶人包一次看」

【廣編】期間限定 SK-II 2019 青春露新年限量版賣萌上市！

跨年禦寒最in時尚「機能羽絨」變潮了　經典菱紋縫線超修身　

全台首間「全家Let’s Café旗艦店」　12款獨賣輕食、大人系質感空間

情牽9年終於成真！麥莉和連恩漢斯沃超低調「在客廳完婚」

跨年「咖啡、手搖飲、冰品」優惠懶人包！20家讓你4天連假喝到爽

現在去還來得及！新北耶誕城6大亮點「獨家3D主燈、四大夢幻天橋」

歲末年終溫馨聚餐必選！ 「陶板屋」滿足全家大小味蕾

MANGO特賣也開跑啦！全面下殺5折　290元買新衣根本地攤價

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

「5個大拇指形狀」看個性 B型龜毛、E型霸道顧人怨

楊冪登《蒙面》爆料汗寶寶身分　線索一出根本不用猜了！

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人

看到陳坤脫口：楊坤好帥！　 他聽到怒回「2字」…網笑噴

呆萌柴「顧抓癢」玩具被媽偷　回頭驚恐狂找網笑：太可愛❤

【廣編】期間限定 SK-II 2019 青春露新年限量版賣萌上市！

跨年禦寒最in時尚「機能羽絨」變潮了　經典菱紋縫線超修身　

全台首間「全家Let’s Café旗艦店」　12款獨賣輕食、大人系質感空間

情牽9年終於成真！麥莉和連恩漢斯沃超低調「在客廳完婚」

跨年「咖啡、手搖飲、冰品」優惠懶人包！20家讓你4天連假喝到爽

現在去還來得及！新北耶誕城6大亮點「獨家3D主燈、四大夢幻天橋」

歲末年終溫馨聚餐必選！ 「陶板屋」滿足全家大小味蕾

MANGO特賣也開跑啦！全面下殺5折　290元買新衣根本地攤價

貴婦、小資族一出手　網購每週賣出百個歐系精品包

日本樂天開拓虛擬貨幣、5G電信商轉　跨足醫學新領域

六都市長簽名誰的好看？　網友奇葩辨識：龍同冷是哪位...

【廣編】期間限定 SK-II 2019 青春露新年限量版賣萌上市！

拉提莎手工泡芙將進駐清水休息站　開幕慶泡芙買五送一

毛毛周記／阿嬤養的巨大基「比黃金大隻」　走路狂晃巨臀超療癒

WCBA／楊雅惠狂送8助攻　陝西四川4台將內戰

華聞快遞／2018年大陸快遞量突破500億件大關　超過美日歐總和

爸爸幫忙算好了？他：馬英九身藏「95之尊」密碼

「30%幸運+70%小心和緊張」 21歲的她完成101天的環遊世界

摸「猴子生殖器」大笑！埃及妙齡女做「性暗示」舉動　遭判刑3年

高國華米酒+薑母鴨0.25超標　外套遮手銬喊「我沒有喝酒」...

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

運動1小時持續燃脂36小時

快收藏！跨年元旦連假15家優惠

跨年連假20家終極優惠懶人包來..

蕭敬騰代言設計　鵝絨外套兩千有..

新北耶誕城6大亮點

想去哪？全台13百貨跨年活動任..

MANGO 5折特賣　根本地攤..

年終聚餐必選！「陶板屋」滿足全..

麥莉和連恩漢斯沃「在客廳完婚」

軒尼詩V.S.O.P限量版酒饕..

微風南山首度引進「自動洗髮機」

跨年「8家咖啡優惠」懶人包來了

5大電商跨年好物　剁手都要搶

更多熱門

相關新聞

蕭敬騰代言設計　鵝絨外套兩千有找

天氣越來越冷，除了喝杯咖啡暖暖胃之外，擁有一件保暖外套，更是冬天必備！現在全家自有品牌FamilyMart Collection推出CP值超高的「極輕暖鵝絨外套」，特別的是，金曲歌王蕭敬騰代言兼設計，不但保暖升級、穿搭度提升，更讓你2000元有找，就能穿出時尚感，溫暖過寒冬。

最強洋蔥式穿法「只要3層」就OK

跨年熱點Top3出爐！備好暖衣出遊

無車縫羽絨衣來了！羽毛不亂飛

高俊熙教正確羽絨衣穿法　超性感

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 普悠瑪內幕 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

高中生包場慶生　女暖舉感動萬人

藏鏡人要結婚了！　首曝正面照

隔壁睡著的妹引暴動　神出嘉義汽修千金

快訊／劉德華開唱突喊卡！

男女賭5萬看誰先累　他戰到第七回身亡

林志玲親PO「情侶接吻剪影」！

江宏傑出賣福原愛「真面目」床照

裸體圍裙妹31連爆女歌手：劈腿出名

《還珠》晴兒19年後長這樣！鄰居是故宮

唐綺陽／2019上半年十二星座運勢

阿婆低喊腳好痛　麻醉醫師聽出思念密碼

最大鬼屋杏林醫院有買家！公告整修

台灣女粉爆哭！　劉德華開唱喊卡…歌迷崩潰

孫安佐公布真實身高體重！網求PK館長

周子瑜奪全球百大美女第2！刷新高

更多

最夯影音

更多

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

最NOW新人就是Karencici　20歲已經創作400首了！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面