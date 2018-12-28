　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲開搶！蕭敬騰代言設計，極輕暖鵝絨外套2000元有找。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找。（圖／全家提供）

▲全家推出CP值超高的「極輕暖鵝絨外套」，由金曲歌王蕭敬騰代言兼設計。（圖／全家提供）

記者黃稜涵／採訪報導

天氣越來越冷，除了喝杯咖啡暖暖胃之外，擁有一件保暖外套，更是冬天必備！現在全家自有品牌FamilyMart Collection推出CP值超高的「極輕暖鵝絨外套」，特別的是，金曲歌王蕭敬騰代言兼設計，不但保暖升級、穿搭度提升，更讓你2000元有找，就能穿出時尚感，溫暖過寒冬。

▲開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找。（圖／全家提供）

▲▼大膽採用亮橘色搭配黑色，無論正穿反穿都很有型。（圖／全家提供）

▲開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找。（圖／全家提供）

全家自有品牌FamilyMart Collection去年首度與國內紡織成衣大廠光隆實業合作，推出羽絨外套，創下3分鐘賣出1件的紀錄，今年升級再進化，主打從「鴨絨」升級成更保暖的「鵝絨」，由於絨朵較大、蓬鬆度高，因此保暖度升級之外，也更加環保透氣。

▲全家鵝絨外套。（圖／記者吳杰澄攝）

▲主打從「鴨絨」升級成更保暖的「鵝絨」，不但保暖度升級之外，也更加環保透氣。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

▲全家鵝絨外套。（圖／記者吳杰澄攝）

▲推出長版短版兩種款式，長版外套貼心設計雙頭拉鍊，使穿脫更加方便運用。

金曲歌王蕭敬騰今年除了擔任代言人，更化身為設計師，大膽採用自己最愛的亮橘色搭配黑色，連帽加上雙面設計，無論正穿反穿都很有型，消費者可以依心情自由穿搭，並推出長版短版兩種款式，長版外套貼心設計雙頭拉鍊，使穿脫更加方便運用。

▲全家鵝絨外套。（圖／記者吳杰澄攝）

▲連帽加上雙面的貼心設計，讓消費者可以依心情自由穿搭 。

兩千元不到就能入手的超保暖偶像外套，吸引不少消費者前來搶購，消費者王小姐興奮表示「很開心！聽說這是蕭敬騰設計的，因為我很喜歡蕭敬騰，只要花一千多塊，就可以跟我偶像穿一樣的外套，而且我很喜歡雙面設計，搭配衣服很方便，就好像覺得一次擁有兩件外套」，機車族吳先生則表示「試穿後覺得很透氣、很保暖」，常出國旅遊的張小姐認為「收納方便塞在行李箱很不占空間」，還可以內搭在漂亮外套裡面，除了保暖之外，遇到下雨或下雪時，帽子一戴就可以防水。

▲全家鵝絨外套。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼快速收納、方便攜帶，出國旅遊時放行李箱很不占空間，讓喜愛旅遊的消費者覺得很方便。

▲全家鵝絨外套。（圖／記者吳杰澄攝）

小資族有福了！現在買高品質的鵝絨外套，還能更省，因為12/26到1/1期間，單件折扣200元，另外在12/31前使用MyFamipay綁定國泰世華卡結帳，滿額還能再享回饋，累積滿500元回饋50元，最高可回饋200元，等於買一件外套，可以再省150元，想要穿得保暖舒適又有型，誰說一定要花大錢， 相較於市售鵝絨外套動輒3、4千起跳，全家極輕暖鵝絨外套2千有找，就能讓你穿出時尚感，全台限量4萬件，消費者可要把握機會！

▼熱銷的「全家極輕暖鵝絨外套」全台限量4萬件，消費者可要把握機會！

▲全家鵝絨外套。（圖／記者吳杰澄攝）

ET快訊
韓國瑜要建「高屏國際大機場」！鎖定封閉7年反潛機基地
屏東「負能量路跑」關卡全曝光　站長大絕誘惑跑友噴笑
白沙屯媽祖下高屏！土地公降駕白髮翁　全身抖動摸鬍笑

關鍵字：羽絨衣,蕭敬騰,全家,保暖

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新貴派竟然變飲料了！花生+巧克力香濃爆表　全家期間限定販售

小7開書店了！地表最強超商「Big7」首亮相　還能喝精品手沖咖啡

全台首家五星「宮廷風」全家還可看夜景！進駐圓山飯店新開幕

網友期待成真！全家新拿鐵「奶+咖啡」有黃金配方　全台限量10萬杯免費喝

年終聚餐邀約擋不住，7-11「高纖贖罪菜單」神救援！

2019年度最潮新年禮「軒尼詩V.S.O.P限量版」神秘東方感讓酒饕全暴動

日出茶太買一送一、小7黑糖珍奶第2杯半價　跨年元旦連假15家優惠一次看

開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找

Netflix原創皇室電影《聖誕王子：皇家婚禮》夢幻登場

2018年末最後一波　5大電商特推跨年好物剁手都要搶

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

弟弟抽到最大盒禮物好開心！　拆開見「白色棒狀物」秒假哭

只剩她能救...岳母拒絕捐腎給妻子　女婿崩潰下跪！痛哭到暈厥抽搐

賴解孵承受極大壓力　Ella哭著：老公，對不起！

和郝龍斌在住處獨處3小時？　游淑慧擬提告：他像爸爸一樣

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

2019年度最潮新年禮「軒尼詩V.S.O.P限量版」神秘東方感讓酒饕全暴動

日出茶太買一送一、小7黑糖珍奶第2杯半價　跨年元旦連假15家優惠一次看

開搶！蕭敬騰代言設計　極輕暖鵝絨外套2000元有找

Netflix原創皇室電影《聖誕王子：皇家婚禮》夢幻登場

2018年末最後一波　5大電商特推跨年好物剁手都要搶

冬季甜點List！BAC「莓果最愛妮蛋糕」、奎克咖啡X義美「烏克力力巧克力冰沙」都是人氣選項

高雄最潮打卡聖地！SYM VEGA潮客聖誕趴　雪地騎車好浪漫

「百大年度熱銷王」買一送一起！量販跨年元旦限時2天滿2000元再打9折

年度最狂吸金王！吸水珪藻土地墊打敗常勝軍　全台銷量居冠

12部金庸小說全收花不到5千　再送6吋電子書閱讀器

粉絲看到陳坤脫口：楊坤好帥！　他聽到秒回「2字」…網笑噴

從省話一哥到金曲主持人！　蕭敬騰鐵粉必知10件事

鐵粉必知！林宥嘉「貼身10件事」　兒子當魔王關卡

放寬限制中央別再543　賴正鎰讚聲韓國瑜「陸資買房」

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩「真的很愛楊晨熙」擁吻閃炸

孫安佐健身影片露玄機！網比對「場地背景」秒認出：真的是館長

女兒爆男師父「宿姦」女學生　玩到一半被叫出…最後赤裸躺床

紅斑馬開道！花蓮早產嬰2.5hr到台大　「主動聯繫」網點讚

《小鬼當家》麥考利改名　網友看到「票選結果」：是我眼花嗎

台股封關日開盤小漲8.41點　台積電欲振乏力指數震盪翻黑

屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！　看阿伯抖一下險摔...回頭狂笑

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

運動1小時持續燃脂36小時

快收藏！跨年元旦連假15家優惠

全聯靠3點祕技成連鎖超市霸主！

Netflix原創皇室電影《聖..

蕭敬騰代言設計　鵝絨外套兩千有..

膠原蛋白流失快？容顏不老有撇步

星巴克明年將減少買一送一次數

跨年「8家咖啡優惠」懶人包來了

5大電商跨年好物　剁手都要搶

微風南山首度引進「自動洗髮機」

嚴凱泰孝心員工難忘

12部金庸小說買再送6吋電子書..

小7咖啡第2杯半價　全家第2杯..

更多熱門

相關新聞

快收藏！跨年元旦連假15家優惠

迎接2019年即將到來！除了四大超商推出咖啡優惠外，連鎖咖啡業者也紛紛祭出好康，包含伯朗咖啡、西雅圖咖啡等。另外，還有連鎖手搖飲業者亦有推出買一送一，像是日出茶太等。而冰品業者也有好康活動。此篇即整理了15家優惠懶人包，供消費者參考。

轉讓歐付寶全數股權　全家：投資階段性任務已完成

蕭敬騰收養大陸流浪狗！「不想牠苦一輩子」

搶新年商機！西雅圖咖啡外帶八折

跨年「8家咖啡優惠」懶人包來了

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

漢堡肉驚見密集膿皰！網友全嚇傻：咬5口了

假請太多無年終　他6證據打臉老闆

IG深夜詭異更新　被全球網友嗆爆

罔腰賣1580元保養品　網撕開包裝：是別家200元商品

翁全身抖動大笑！土地公降駕迎媽祖

小玉發禮物時間一到「0人到場」

農場驚見35條響尾蛇狂竄　3男嚇歪

他被繼父養大　聖誕節送上收養書

屏東負能量路跑關卡曝光　主辦出大絕

「放鳥百岳男」被求償231萬全部繳完

她神解析蔡依林MV　30處暗喻看完起雞母皮

台酒酒香拌麵出包　自主下架

韓國瑜要建夢幻大機場？選址曝光

男大生騎阿里山看日出　遭逆向遊覽車撞死

楊冪離婚只是前戲？網爆「熱戀謝霆鋒」

更多

最夯影音

更多

父喊「收攤了」度咕萌孩秒醒　網笑：把拔笑聲超魔性XD

街訪韓國人對於台灣的印象？　打工高中生：有點鄉下的感覺

妻疑老公偷吃開VOLVO尾隨　竟意外「2輪側站」疊上BMW

范瑋琪曾是英文補習班老師！　這樣教飛翔學單字...網讚：超厲害

聖誕節抽中「超豪華」禮物　開箱後傻眼...網：這台很貴ㄟ

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面