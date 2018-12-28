▲開搶！蕭敬騰代言設計，極輕暖鵝絨外套2000元有找。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲全家推出CP值超高的「極輕暖鵝絨外套」，由金曲歌王蕭敬騰代言兼設計。（圖／全家提供）

記者黃稜涵／採訪報導

天氣越來越冷，除了喝杯咖啡暖暖胃之外，擁有一件保暖外套，更是冬天必備！現在全家自有品牌FamilyMart Collection推出CP值超高的「極輕暖鵝絨外套」，特別的是，金曲歌王蕭敬騰代言兼設計，不但保暖升級、穿搭度提升，更讓你2000元有找，就能穿出時尚感，溫暖過寒冬。

▲▼大膽採用亮橘色搭配黑色，無論正穿反穿都很有型。（圖／全家提供）

全家自有品牌FamilyMart Collection去年首度與國內紡織成衣大廠光隆實業合作，推出羽絨外套，創下3分鐘賣出1件的紀錄，今年升級再進化，主打從「鴨絨」升級成更保暖的「鵝絨」，由於絨朵較大、蓬鬆度高，因此保暖度升級之外，也更加環保透氣。

▲主打從「鴨絨」升級成更保暖的「鵝絨」，不但保暖度升級之外，也更加環保透氣。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

▲推出長版短版兩種款式，長版外套貼心設計雙頭拉鍊，使穿脫更加方便運用。



金曲歌王蕭敬騰今年除了擔任代言人，更化身為設計師，大膽採用自己最愛的亮橘色搭配黑色，連帽加上雙面設計，無論正穿反穿都很有型，消費者可以依心情自由穿搭，並推出長版短版兩種款式，長版外套貼心設計雙頭拉鍊，使穿脫更加方便運用。

▲連帽加上雙面的貼心設計，讓消費者可以依心情自由穿搭 。

兩千元不到就能入手的超保暖偶像外套，吸引不少消費者前來搶購，消費者王小姐興奮表示「很開心！聽說這是蕭敬騰設計的，因為我很喜歡蕭敬騰，只要花一千多塊，就可以跟我偶像穿一樣的外套，而且我很喜歡雙面設計，搭配衣服很方便，就好像覺得一次擁有兩件外套」，機車族吳先生則表示「試穿後覺得很透氣、很保暖」，常出國旅遊的張小姐認為「收納方便塞在行李箱很不占空間」，還可以內搭在漂亮外套裡面，除了保暖之外，遇到下雨或下雪時，帽子一戴就可以防水。

▲▼快速收納、方便攜帶，出國旅遊時放行李箱很不占空間，讓喜愛旅遊的消費者覺得很方便。

小資族有福了！現在買高品質的鵝絨外套，還能更省，因為12/26到1/1期間，單件折扣200元，另外在12/31前使用MyFamipay綁定國泰世華卡結帳，滿額還能再享回饋，累積滿500元回饋50元，最高可回饋200元，等於買一件外套，可以再省150元，想要穿得保暖舒適又有型，誰說一定要花大錢， 相較於市售鵝絨外套動輒3、4千起跳，全家極輕暖鵝絨外套2千有找，就能讓你穿出時尚感，全台限量4萬件，消費者可要把握機會！

▼熱銷的「全家極輕暖鵝絨外套」全台限量4萬件，消費者可要把握機會！

