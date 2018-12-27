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低溫再下修！週六北部探11度　週日起全台濕冷3天

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▲▼冷氣團。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員指，30日白天到1月1日全台有雨。（圖／中央氣象局）

生活中心／台北報導

受到大陸冷氣團南下影響，北台灣今（27日）天轉濕冷，中南部早晚氣溫低。氣象局指出，目前冷空氣強度介於大陸冷氣團與強烈大陸冷氣團之間，預計一路影響到30日，中部以北和東北部氣溫大約12至13度，北部地區29日清晨在空曠地區甚至會下探10至11度；另外，全台從30日白天到1月1日全台有雨。

氣象局預報員陳伊秀表示，27日受到冷氣團影響，會持續冷到30日，北部跟中北部偏冷，北台最高溫都在20度以下，低溫在預計中部以北、東北部約12到13度，其他地區14到15度，北部空曠地區在29日清晨會下降到10至11度。

▲▼跨年連假天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局日前預測低溫為13至15度。（圖／中央氣象局）

北部、東北部27日溫度約19至21度，中部及花東約23、24度、南部地區還有27度左右，但晚起各地氣溫將明顯下降，低溫將下探14至17度，氣溫大幅度變化，出門要多帶件外套，注意保暖。對於即將到來的跨年與元旦連假，大家都很關心是否會受到降雨影響，陳伊秀表示，水氣進來的時間落在30日上午到1月1日，全台都會有雨。

另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，不過未來路徑朝西移動，通過菲律賓中部群島後進入南海，直接影響台灣的機率低，雖然影響並不高，但是在進入南海期間，間接為台灣附近帶來南方水氣，30日至1月1日南方雲系北移，台灣附近水氣明顯增多，全台容易有雨。

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