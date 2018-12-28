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回顧2018　十大爆紅商品你有跟一波嗎？

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▲▼蜂蜜檸檬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲回首2018年，出現許多突然爆紅和流行的事物。（圖／免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

時光匆匆，2018年竟然又要過了！回首2018年，出現許多突然爆紅和流行的商品，你都有跟上嗎？網路溫度計特別運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，要告訴你2018年流行什麼東西，還沒跟到的，剩下幾天趕快追一波吧！

▲自製黑糖珍奶。（圖／老虎狗提供）

▲許多手搖飲料店都選擇在今年推出黑糖珍珠鮮奶，滑順醇香的口感讓人愛不釋手。（圖／老虎狗提供）

No.5 黑糖珍珠鮮奶
奇怪～這麼好喝的東西，怎麼到2018年才大紅特紅呢？許多手搖飲料店都選擇在今年推出黑糖珍珠鮮奶，滑順醇香的口感讓人愛不釋手，不管冷、熱都是一種完美的享受。這波熱潮也讓老虎堂、幸福堂、陳三鼎等無論新舊的店家大排長龍，快去買一杯來嚐嚐吧！

▲▼髒髒包 。（圖／業者提供）

▲髒髒包是2018年全台瘋搶的美食代表之一。（圖／業者提供）

No.4 髒髒包
髒髒包就是2018年全台瘋搶的美食代表之一！回想起今年初，每個人吃個麵包莫名其妙要把臉弄超髒的糗樣，是不是記憶猶新呀，當時主推髒髒包的店家都排到不能再排，許多麵包達人開始釋出食譜，還衍生出羞羞包等其他顏色的麵包。

No.3 蜂蜜檸檬
「人生短短幾個秋～啊不醉不罷休～東邊我的美人～啊西邊黃河流」台北市長參選人吳萼洋在政見發表會的魔性歌聲，就這樣唱進台灣人的心裡，他所推廣的蜂蜜檸檬，也大賣特賣了起來，每個人一定都要跟風喝上一杯，才算今年沒有白白浪費！

No.2 烤雞
鮮嫩多汁、軟香Q彈，一扒開就留下湯汁的「烤雞」是朋友聚會、派對的絕佳美食！還記得先前有網友分享家樂福烤雞好吃破表，大力讚推還勝過好市多烤雞，且就在家樂福大賣場裡，便宜好取得，大口咬肉、全隻嗑光滿足感爆棚啊！

▲▼Apple推出iPhone XR與iPhone XS限時優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Apple推出iPhone XR與iPhone XS讓全球許多果粉忍不住購買。（圖／記者邱倢芯攝）

No.1 iPhone XS、XR
今年9月讓全球鎖定電腦前都不敢睡的蘋果新品發布會，是不是還迴盪在你腦海裡，在看到庫克一介紹iPhone XS、XR後，那滿版的設計、鏡頭的高強度，還有升級再升級的蘋果系統，讓全球多少人心癢癢準備下單啦！

2018爆紅商品你有跟到嗎？第一名好貴還是很多人搶（圖／網路溫度計）

▲ 網路溫度計特別運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行大調查，告訴你2018年流行什麼東西，還沒跟到的，剩下幾天趕快追一波吧！（圖／網路溫度計）

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關鍵字：2018,爆紅

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