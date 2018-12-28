社會住宅大里光正段　1月7日開放受理申請

▲社會住宅大里光正段將受理申請，並提供線上預約看屋，圖為2房型樣品屋。（圖／台中市住宅處提供）

記者李忠憲／台中報導

已完工的台中市社會住宅大里光正段，108年1月7日將開放受理申請，台中市政府為讓申請民眾了解屋況，5日至7日提供民眾參觀各房型樣品屋，並提供線上預約便民，歡迎多加利用。

台中市社會住宅大里光正段是台中市第2處完工的社會住宅，預計明年1月7日開放受理申請。市府住宅發展處為讓民眾先認識不同住宅單元的現況，1月5日至7日每天上午9點到12點，下午1點到5點，每半小時開放9組民眾參觀各種房型的基本配備及樣品屋，其中4組名額採線上預約登記，以維護看屋品質。

▲社會住宅大里光正段已完工，將開放有意願民眾申請看屋。（圖／台中市住宅處提供）

住宅處表示，大里光正段第1期社會住宅開放196戶承租，其中1房型118戶、2房型68戶、3房型10戶，租金為周邊市價租金7折以下。每戶除標準配備冷氣、廚具、衛浴設備、單人或雙人床箱、衣櫃、窗簾及燈具等基本傢俱，將於108年1月7日至2月1日開放民眾申請。

住宅處說，日前也邀請特約廠商IKEA宜家家居、MUJI無印良品及全國電子等，佈置了1至3房型及無障礙2房型共4間樣品屋，讓民眾感受不同風格的空間布置及可能性，未來入住民眾也可以相對優惠價格或方案自行向特約廠商選購。

住宅處表示，將開放線上預約，如線上預約額滿，請於1月5至7日前往現場報名，工作人員將依報名順序安排看屋；線上預約民眾如因故遲到，必須重新現場報名。如有看屋或說明會等相關問題，可致電住宅處住宅服務科04-2228-9111分機69993~69994洽詢，並請多利用看屋預約網址，避免現場排隊久候。