公車運價引入市場競標　柯文哲：我就少了議員的政治壓力

▲電動公車。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

北市交通局28日在交通會尾聲時，報告未來的電動公車推動計畫。市長柯文哲表示，推行電動公車時想到的是，總有一天運價要用「標」的，訴諸市場機制的話就沒有政治壓力，「如果運價這樣訂我每次都在應付議員，因為業界去找議員來盯我們，可是我說運價用標的，那就回到市場機制，我就少了政治壓力」；電動公車也一樣，運價多少，給大家去標，願意更低的人去做，業者自己會計算。

台北市首輛電動公車在今年10月底上路，按照市府規劃，預計在未來4年內引進400輛電動公車營運，優先汰換班距密集、幹線公車等；此外，現階段電動公車仍採與油車相同的每公里補貼5元，未來也將檢討電動公車營運績效，觀察長期下來油車與電動車成本差異，目標將實施差別運價。

柯文哲聽完後表示，總有一天運價要用「標」的，也許業界不喜歡，但引進競爭機制、訴諸市場機制的話，就不會有政治壓力，「如果運價每次這樣訂我每次都在應付議員，因為業界去找議員來盯我們，可是我說運價用標的，那就回復市場機制，我就少了政治壓力」；柯笑說，所以我們在電動公車的時候，我內心還有一個目的，要把運價市場化，「我都直接講我的陰謀了。」

▲柯文哲出席交通會報。（圖／記者黃克翔攝）

一旁的祕書長張哲揚則表示，換電動公車是既定政策，但需注意的是穩定發展、服務是很穩定；此外，要建立運價公式，目前是用既有的運價公式去加，「整個電動公車的價錢跟燃油公車的運價計算會不一樣，議會審議會攻這點，應該預做準備」。張說，電動公車的推行上是用買服務、用標的方式，這樣才會說那底價可以有一個參考，不然大家雖然用標的，但那底價不合理的話，其實整個做起來是很困難。

柯文哲接著表示，反正終有一天慢慢柴油車會不用，所以要開始改電動公車的時候，這次就要導入市場機制，「我覺得不用設時程表，現在就幹線公車、8橫8縱優先」，最後運價還是要回歸市場機制，不然沒有辦法解決政治上的壓力」。柯說，推動電動公車時要把買服務的精神，第二個是市場競爭的精神，如果沒有回到市場競爭，永遠都會有政治壓力，而且那很難應付，市場機制的話就好辦。」

柯文哲認為，只要訂一個採購標，符合規格，剩下是價格標，妥善率多少，「這樣會保持那條線的活性，這條路我沒有強迫要改電動車，你也可以跑柴油車」；柯強調，真正的目的是帶進市場機制，「目前的運價方式我們永遠沒辦法對抗政治壓力，太麻煩了，如果用市場機制，那反客為主，變你們自己要去競爭。」

「電動公車是勢在必行，但也不要設時程表。」柯文哲說，殺頭生意有人做賠錢生意沒人做，划不來的事不要叫業者做，不然又叫你補助他，「所以現在先想說什麼幾年幾輛，坦白說，4年400輛，這我不是很贊成，因為你把自己卡死，電動公車是要做，對我們來講是這樣，有錢就多做沒錢就少做。」

交通局長陳學台事後表示，市長所說的政治壓力，是指公車運價需要送台北市議會審議，若用標的，可能就不用再送議會，但就算電動公車運價公式改變，也不會影響民眾搭乘公車的票價，況且機制都還沒有想出來，還需要長期的討論。