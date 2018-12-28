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選舉遭酸「不是比看板」　何志偉：盼選舉回歸政見

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▲▼民進黨議員何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

▲民進黨台北市立委參選人何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

白綠看板爭議「柯家軍」陳思宇與民進黨台北市立委參選人何志偉空中互槓，28日早上何志偉表示，期盼選舉回歸到政見討論，才是民眾想知道，至於選戰中所出現的細微聲音，他無心理會，仍會努力拜訪基層，並感謝支持者願意協助掛看板。

民進黨籍台北市議員陳慈慧也陪同何志偉至社子市場拜票，媒體詢問，陳思宇的父親、北市議員陳建銘提及選舉應該「比能力，而不是比看板。」何志偉說，選舉主軸應該要回歸到選民，這些太過細瑣議題，前兩天已經有回應，就不再回答。

陳建銘今早更酸說「選舉是比能力而不是比財力。」何志偉認為，這場選舉批評都會讓他成長，感謝對手點出他可努力的地方，彼此求進步，期待這場選舉有正面的力量。

對於同日陳思宇也到大同區掃街，何志偉表示，每一次掃街拜票可以聆聽民眾意見的機會都很珍惜，希望所有候選人一起加油，自己以勤跑基層為主，競選主軸就是拚經濟過好生活。

關於競選主軸類似高雄市長韓國瑜參選時的口號，何志偉笑著解釋，九合一大選，民進黨這次慘敗，期待可重新贏回民眾信任度，現在自己提的政見就是承諾書和悔過書，會努力讓經濟更好。

至於傳出台北市長柯文哲近日將會與陳思羽站台，面對柯家軍大咖力挺，何志偉表示，這一場選舉，應該回歸到參選人政見，基層選民才是主人，感謝支持者願意相挺幫忙掛看板、海報。

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關鍵字：何志偉,柯文哲,陳思宇

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