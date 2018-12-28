莽父打死滿月嬰「藏屍11年」搬家5次都帶著　「抱乾癟遺體自首」判9年

▲林男失手將女兒打死後，竟藏屍11年。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／高雄報導

一名林姓男子12年前因不滿剛滿月的親生女兒哭鬧，竟一時情緒失控失手打死孩子，而事後還帶著女嬰屍體搬家了5次，前後分別將屍體藏在天花板、床下等隱密處長達11年，直到2017年林男才抱著嬰屍到警局自首。高雄地院審理後認為，林男坦承犯行，尚非完全無悔意，依成年人故意對兒童犯重傷致死罪，判他9年徒刑，可上訴。

判決指出，林男2017年10月19日帶著裝有嬰屍的塑膠箱到派出所自首並向警方供稱，12年前在租屋處看顧女兒時，因為不滿女兒哭鬧不停，一時情緒失控下，就朝著女嬰的頭部逐漸加重力道用力拍打，造成她外傷左頭頂部線性骨折、顱內出血等而陷入昏迷。

林男看到女兒停止哭鬧後，就將女兒放在床上自己外出，直到深夜返家後才發現女兒早已斷氣，而他為了不讓人發現，竟將女兒的屍體用包巾包起來放在大型塑膠箱內，並用膠布封箱放在床底下，而被妻子問起女兒下落時，還用被林母帶回照顧等理由塘塞。

林男擔心事情因此曝光，前後總共帶著女嬰屍體搬了5次家，並將嬰屍用膠布封箱，藏於床底下、天花板長達11年。整起事件直到林男看見諸多虐嬰致死的相關新聞後，實在無法在面對良心的譴責，因此於2017年10月19日帶著裝有女嬰屍體的塑膠箱自首。對此，高雄地院依成年人故意對兒童犯重傷致死罪，判他9年徒刑，可上訴。

【其他新聞】

官司不到1個月 鈕承澤「小學同學」律師胡原龍突解除委任！

最狂「16台結婚禮車」！一字排開比超跑猛 網暴動：XX時代的把妹車

