人母共憤！迷昏老闆娘騙90萬愛馬仕　舞蹈老師遭「巴頭」教訓

▲女子涉嫌偷走90萬精品，遭警移送時被自己母親搥打。（圖／翻攝畫面）

記者邱中岳、陳豐德／台北報導

連老媽都看不下去！1名女子是西門町一間精品店常客，日前向老闆娘訂購1批價值90萬的愛馬仕、香奈兒精品包，但卻在取貨時疑似迷昏老闆娘，叫不知情的員工搬上車載走，不到24小時女子落網，移送時連精品老闆娘的母親都忍不住出手教訓竊嫌。

警方調查，自稱在某國中任教舞蹈課的37歲林姓女子，是西門町一間精品店的常客，月初向40歲的蔡姓老闆娘訂購一批價值90萬的精品，但沒想到卻在24日取貨時，將老闆娘迷昏，不花一分一毫就將精品載走，臨走前還偷走老闆娘的蘋果手機。

▲旅館服務員看到《爆料公社》認出林女報警。（圖／畫面翻攝臉書爆料公社）

林女得手後躲到板橋一間旅館當中，被服務員看到跟臉書《爆料公社》的人一模一樣，所以直接報警處理，警方到場後當場逮捕，並通知萬華警方到場接手，目前也正清點房內贓證物。

而林女被警方移送時，一旁的蔡姓老闆娘的母親實在看不下去，在媒體前動手推打林女，而另名男子也按耐不住情緒，趁機對林出手「巴頭」，警方也趕緊出聲制止，目前林女也將以現行犯帶回派出所偵訊，並清點剩餘贓證物，將依強盜罪嫌移送地檢署偵辦。

▼萬華迷魂案嫌犯落網，警方查獲大量愛馬仕精品包包。（圖／記者陳豐德翻攝）