女騎士遭酒駕男撞碎慘死　「跟恐攻沒兩樣」殺人罪起訴



▲郭俊邑今年中秋節前夕酒駕行經基隆路時，撞倒3名機車騎士（圖／記者張君豪攝）

記者林裕豐／台北報導

23歲男子郭俊邑今年中秋節前夕酒駕行經基隆路時，撞倒3名機車騎士，最嚴重的是陳姓女騎士被撞到頸椎、肋骨斷裂，傷重不治，郭俊邑酒測值高達每公升高達1.29毫克。郭男28日被依殺人罪起訴。

事後檢察官勘驗郭男的行車記錄器，發現郭男酒駕不論紅綠燈「油門從來沒有鬆過」，認為「這個與恐攻沒什麼兩樣」，23日凌晨5點30分左右，郭姓男子行經基隆路三段時，以相當快的車速追撞3輛行進中的機車，及多輛停放路邊的機車，造成3名女騎士受傷，其中49歲陳姓女騎士送醫後傷重不治。警方根據監視器畫發現，郭男根本沒減速，力道之大，路旁整排雨遮鐵柱通通被撞斷。

郭姓男子經過偵訊，坦言與朋友為歡慶中秋節，先在文山區一KTV飲酒歡唱，先喝啤酒再加威士忌，等於喝了好幾杯「深水炸彈」。直到凌晨5點多才開車打算返回位在新北市深坑的住處，但途中因酒精關係，一度精神恍惚。

警方獲報後前往現場對郭男進行酒測，酒測值高達1.29毫克，因此被依公共危險罪移送北檢，郭男承認喝酒肇事，檢方當庭決定以殺人罪聲押郭男獲准。 檢察官勘驗郭男車內的行車記錄器，發現當郭男開車行經基隆路時，「一路直闖，不管紅綠燈，油門幾乎沒有鬆過，認為這種駕駛方式十分可怕，這個與恐攻沒什麼兩樣」，不論是路上任何車輛、行人，若是被他撞到，結果都會和死者一樣，因此認為郭男有不確定殺人故意，依殺人罪起訴。

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