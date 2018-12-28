助理酒駕肇事倒地胡言亂語　議員：「依法處理　絕不護短」

▲苗栗縣議員劉順松竹南助理張盛隆酒駕肇事，撞倒機車後倒地胡言亂語。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣議員劉順松的竹南助理張盛隆27日下午3時許酒後騎車，路口要轉維新路時，不慎與葉姓騎士（24歲）發生擦撞，張盛隆因喝太醉，當場倒地不起，送醫檢查發現手、腳、額頭，都有明顯擦傷，擔心有腦震盪現象，先住院觀察。議員劉順松說不清楚助理行程，但對他酒駕行徑深感抱歉。

▲張盛隆倒地後鞋飛一旁還渾然不知，模樣相當狼狽 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

議員劉順松助理張盛隆（66歲），27日下午3時許，與友人餐敘喝酒結束後，自行騎機車經過竹南鎮維新路口時，未注意到直行車輛，迎面撞上葉姓騎士；兩車相撞後，張男因酒醉倒在地上無法起身，口中還喃喃自語。

警方表示，張男一開始供稱未喝酒，不清楚如何發生事故，因左額及後枕擦傷及左手肘和雙膝擦傷，將其送往頭份為恭醫院，警方對他施行酒測，經抽血檢測後，發現其酒測值達0.85mg/l。

議員劉順松接獲通知後，也趕赴醫院了解；劉順松強調，平常就多次勸戒各助理參加餐敘切忌酒駕，不料還是發生意外。也表示，助理做出不良示範，自己也深感遺憾，對社會大眾致上最深歉意，先等助理傷勢回穩後，後續一切交由警方依法處理，絕不護短，也會加強勸誡。