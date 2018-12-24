影／少婦推娃娃車變身「購物車」　在孩子面前大膽偷保險套

記者林煒傑／新北報導

新北市永和區一名27歲廖姓女子21日晚上7時許，推娃娃車帶自己的小孩到中山路某賣場購物，想不到她見店內玲瑯滿目的商品竟一時起貪念，把娃娃車變成「購物車」，將近20樣商品全往娃娃車裡塞，店員發現不對，馬上報警處理。警方到場看了直搖頭「怎麼會推著小孩出來偷東西，這媽媽的身教太糟糕！」



▲少婦將娃娃車變「購物車」大偷特偷，連保險套都不放過。（圖／記者林煒傑翻攝）



警方調查，廖女有多項竊盜前科，她家就住在中山路某百貨賣場附近，平常就常到該賣場與附近超商行竊，廖女21日晚上推娃娃車帶著幼兒前往賣場，想降低店家戒心，但因女子有多次前科，店家早有提防，在廖女進入後便開始注意行蹤。

店員透過監視器一路觀察廖女，發現她果然推著娃娃車四處行竊，從女性化妝品、餐具到保險套等全都偷，將近20樣商品都被塞到娃娃車裡，讓娃娃車瞬間變身「贓物購物車」，廖女得手後迅速推車離開店門，馬上被店員攔下。

警方到場發現廖女娃娃車內藏有總價超過3千元的商品，將她帶回偵辦，廖女供稱「家裡沒有錢，偷的東西都是小朋友要用的日用必需品」但警方發現她偷竊的商品眾多，連保險套都有，根本不是必需品，訊後將她依竊盜罪嫌送辦。



