ET日抽送百杯7-11熱咖啡　天天狂歡迎接2019

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年末想要什麼？ETtoday通通抽給你~《ETtoday新聞雲》App本月為雲友推出「9嗨了!2019Lucky9」活動，天天送出100杯7-11熱美式咖啡！打開新聞雲，給你好運第一發～9重好禮只屬於你！ 這麼好康，還不快來看新聞拿咖啡，一起狂歡迎接2019吧！

活動從2018年12月28日至2019年1月24日止，限時為期4週，每天可以收集20個Lucky小物，除了天天抽出100組7-11熱美式咖啡，週抽拍立得、電影票、小米電源、泡湯券、餐券、家樂福禮券、掃地機器人，

還有澳門雙人來回機票大獎拿不完！快揪好友們下載《ETtoday新聞雲》App，天天看新聞拿好禮！

7-11熱咖啡要怎麼領取呢？請follow以下三步驟：

Q：到7-11 ibon後要怎麼兌換呢？

A：簡單快速三步驟：



▲至ibon首頁點選左上角「代碼輸入」。





▲輸入序號。





▲列印咖啡兌換單就可以去櫃台兌換熱美式咖啡囉！



注意事項：

1.若有手機條碼無法順利刷讀或感應不良，可於門市ibon列印紙本兌換券。選擇左上角代碼輸入、輸入兌換序號、確認後即可列印紙本小白單。

2.電子券產出後請儘速於期限內(11/6~12/7)兌換完畢，逾期或遺失恕不補發。

3.限兌換乙杯，兌換條碼一經刷讀完成兌換後，恕無法接受退貨或換貨。

4.不得折抵現金，逾期視同作廢，恕不接受兌換，亦無法接受退還點數或資格。

5.不得與其他促銷活動合併使用，也不計入統一超商舉辦之全店集點活動消費金額內。

6.非使用統一超商發票之特殊門市無法兌換(如:台鐵或高鐵門市、百貨公司等)，本兌換券使用時需符合本券載明之品牌及規格，並以該門市實際販售之商品為主。

7.活動主辦單位得以保留修改活動及更換贈品之權利。