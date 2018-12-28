淡海輕軌不打烊！跨年夜通宵營運39.5小時

▲淡海輕軌。（資料照／記者謝婷婷攝，下同）

政治中心／綜合報導

為了讓民眾好好跨年，淡海輕軌在12月31日跨年夜通霄營運，連續39.5小時不打烊，自當天上午6時30分起至108年1月1日晚間10時止，另外公車業者也會在當天晚間10時開始加密班次，部分路線將延後收班時間，並視人潮狀況全部輸運完成再收班。

新北市交通局協調公車業者配合，將新北市境內與捷運站銜接的公車及快速公車，延後到凌晨1時發末班車，另外淡水地區紅26延後到凌晨2時收班，紅27、紅37、894Y則延後到凌晨2時30分收班。

新北市政府表示，元旦假期除有升旗典禮活動外，三環三線中的淡海輕軌綠山線（紅樹林站至崁頂站）亦於24日起開放民眾免費搭乘1個月，免費搭乘期間由上午6時30分發車至晚間10時，不分離、尖峰時間，每15分鐘一班車。

捷運局指出，每一站月台上都設有幾米創作的立體特色雕塑，歡迎市民跨年夜搭乘淡海輕軌，讓可愛的幾米藝術作品陪跨年，體驗全新感受。

淡海輕軌是北台灣第一條輕軌路線，初期營運里程7.3公里共11座車站，從紅樹林站至終點崁頂站，在紅樹林站銜接捷運淡水線，每列車共5節車廂，單趟最多載運265人，車廂外型採用以海為意象的流線設計，車廂內部加大觀景車窗與無障礙空間，讓乘客坐起來舒適，可沿線欣賞觀音山、淡水河景等美麗景致。