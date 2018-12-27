新設微型感測器建功　南市查獲6件空污違法排放

▲台南市環保局於工業區，內密集佈設微型感測器，取締空污違法排放。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為全天候監控工業區空污排放，台南市環保局2018年9月於鎖定3大工業區密集建置100台微型感測器，並依據微型感測器回傳之污染數值及氣象條件進行稽查，3個月內共查獲6件空污違法排放案件。

環保局指出被取締案子包含1家工廠鍋爐違法使用下腳料等作為燃料，1家工廠於反射爐操作時防制設備未正常運作。另有4起違法露天燃燒樹枝、雜草及棧板，皆對附近環境空氣造成極大影響，並於稽查時依空污法進行告發，預計裁罰金額共40萬4800元。

環保局今年於工業區內及周圍學校、醫院、社區等人口密集處設置微型感測器，偵測項目包含懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、揮發性有機物、溫度、濕度及風速資料，加強監控空氣品質，環保局並積極爭取2019年度增設800台微型感測器，將所有工業區都納入監測範圍，形成一個完整的空污監測網。

環保局表示工業區設置微型感測器24小時監控空品變化，並藉由手機App即時回報異常，搭配環保局人員進廠稽查，能更全面快速掌握違法空污排放事件，且能針對微型感測器結果分析空污熱區進行稽查輔導，不但能阻嚇違法，更有助改善整體空氣品質。