段行建響應空污影展　群創秀拼接電視牆

▲群創教育基金會段行建董事長。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

群創（3481）今天（27日）宣布響應「勿霾蒼穹」行動影展，旗下PID研發業務團隊，針對貨櫃屋情境客製化公共顯示器多樣貌表現，提供裝置藝術、拼接電視牆、高解析遠紅外線觸控，搶進大型看板的利基市場。

群創教育基金會董事長段行建號召面板供應鏈抗空污行動，三年內自主減排，並集合「看見．齊柏林基金會」、王小棣、林泰州等25位知名導演，耗時一年半，紀錄台灣空污樣貌，打造全台第一個「勿霾蒼穹」行動影展。

勿霾蒼穹行動影展首次以戶外貨櫃屋行動影展呈現，1/4到1/13在台北香堤大道、1/16到1/22在台中草悟道、1/25到1/30在高雄台鋁，進行一個月的巡迴影像展演，群創光電PID研發業務團隊針對貨櫃屋情境客製化公共顯示器多樣貌表現，裝置藝術、拼接電視牆、高解析遠紅外線觸控技術。

其中驚豔的是，群創團隊為了貨櫃屋因地制宜，客製化43、26、24吋裝置藝術電視牆，PID業務部林威廷表示，群創軟硬整合的整機實力，可做單機或多機串連視訊表現，這種具藝術價值的裝置藝術電視牆適合歐美酒吧、精品專櫃、中小型零售店陳列使用。

▲勿霾蒼穹行動影展首次以戶外貨櫃屋行動影展呈現。（圖／群創提供）



群創空污展首次展出85吋真4K遠紅外線、多點觸控、隨插即用公共顯示屏，觀賞者可輕鬆點觸環保署AQI空污指數，查詢全球空污表現，超大呎吋85"/100"產品線亦可取代46/49/55吋拼接屏，主打畫面無縫、高亮度及高色飽，可在大型賣場、車站機場等大型公共場所及商家學校使用。

群創這次展出超窄邊框模組對拼接，寛度僅1.8毫米，可作多屏的擴展，具高效能低功耗 LED 背光、真4K解析度、長效可靠，繽紛絢麗，另外特別的是，拼接電視牆的大型超高亮度，可對應戶外強光環境，不會有黑霧現象，顯像可以完整呈現真4K和高色彩飽內容，9台55吋電視牆呈現齊柏林等25位導演作品，預計北中南將吸引2萬人次現場參觀。

研調機構IHS資料顯示，公共顯示器市場連續3年呈現二位數攀升，2018年Q1單季出貨突破百萬台，未來跳躍式成長可期，再加上受惠大陸地方政府領導的大型項目，刺激公共顯示屏需求爆發，戶外電視牆(Video Wall)、智慧互動電子白板(IFP)，新零售貨架顯示屏等等，不但去化面板產能、產品與應用多元化，更成為含金量高的利基產品。