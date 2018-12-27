影／「花蓮→台北」國九隊主動護送插管早產兒　家屬感激　　

記者游芳男／宜蘭報導

國九隊好窩心！27日中午12時，在臉書「爆料公社」看到有民眾分享一位媽媽的貼文，表示有個早產寶寶要從花蓮慈濟醫院出發，後送到台大兒童醫院，因為整個路程預計需要3個小時，擔心寶寶的狀況，請大家能配合讓道，該隊立即透過照片上的救護車公司，主動聯繫上救護車駕駛，在國道5號羅東路段會合後，在前方幫救護車開道，一路到台大兒童醫院，縮短車程時間。

▲國九隊27日在臉書「爆料公社」看到求助貼文照片後，主動聯繫上救護車駕駛，在國道5號羅東路段會合後，為救護車開道，縮短車程時間一路護送早產兒到台大兒童醫院。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」，下同）

國九隊說，據媽媽邱姓女子表示，寶寶11月初出生的，6個多月就早產，體重只有860公克，出生後一直在保溫箱，目前插管靠氧氣支撐，因為狀況不穩定，需轉院至台大兒童醫院，因為時間急迫，也擔心孩子會有狀況，所以非常的焦急，突然接到國道警察私訊表示要幫忙開道，非常感激。

國九隊表示，因情況緊急，除了立即派出巡邏車協助外，並在國道公路警察局的粉絲專頁貼文，請大家儘量避開內車道，看到紅斑馬時請立即避讓，網友紛紛留言支持配合避讓，並一路關注車隊動向，一起幫小寶寶加油打氣，最後在27日14時32分抵達台大兒童醫院。