影／國道行駛中「心肌梗塞」！司機壓胸痛苦昏迷亡　驚險90秒畫面曝光

記者趙蔡州／綜合報導

彰化一輛載運出殯家屬的遊覽車18日上午行經國道3號快官路段時，一名49歲王姓司機在駕駛途中突然心肌梗塞昏迷，所幸其他乘客見狀立刻上前穩住方向盤，遊覽車最後成功停在路肩、車上38名乘客全數平安。只是王男被送往彰化基督教醫院急救，醫生以葉克膜急救數小時後，仍於傍晚宣告不治。

根據了解，這起意外發生在18日上午8時30分許，當時包含一輛靈車在內的3輛車出殯車隊，準備從彰化和美出發到南投縣火化往生者，不料車隊行經國道3號快官路段時，駕駛其中一輛遊覽車的王男突然昏迷，整輛遊覽車偏離車道，擦撞內側護欄車頭受損，王姓司機倒在駕駛座上。

▲彰化客運司機心臟病發突昏迷撞護欄。（圖／記者唐詠絮翻攝）

畫面中可以看見，先是皺著眉頭、右手摸了摸胸口，還用手拉了拉安全帶，下一秒就突然往後微傾，整個人癱軟陷入昏迷狀態，這則坐在一旁的屈姓乘客仍沒有發現狀況，直到遊覽車車身嚴重偏離車道，擦撞內側護欄，才轉頭發現一旁的駕駛王男竟已經頭往後仰陷入昏迷。

屈男嚇得立刻衝上駕駛座穩住方向盤，接著朝車內的喪家家屬大喊「趕快來幫忙啊！」另一名梅姓男子就從後方趕來前頭協助，兩個人就死命抓緊方向盤不讓車子翻覆，最後成功讓遊覽車慢慢停靠路肩，滑行了數百公尺遠，結束這一場90秒的驚險場面。

▲出殯車隊上國道，遊覽車司機突昏迷撞護欄命危。（圖／記者唐詠絮翻攝）

遊覽車停靠後，家屬立刻對王男展開CPR急救，救護人員抵達現場後，王姓司機已經失去生命跡象，送往彰化基督教醫院急救，醫師以葉克膜搶救數小時，但最後仍在18日傍晚宣告不治。遊覽車公司同事透露，王男平常身體狀況不錯，沒想到這次竟會發生意外。



彰基副院長周志中表示，王男到院前已經沒有意識，搶救人員給予CPR、AED等方式急救，主治醫師也啟動葉克膜，可惜最後仍無法救回一命。由於王姓司機過去曾有心肌梗塞病史，因此不排除這次也是心肌梗塞發病，但詳細的死因仍待進一步調查釐清。